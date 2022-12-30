私中改抽籤入學惹議 教育部重申未調整招生

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（中央社記者陳至中台北30日電）立法院正修訂國民教育法，有教育團體建議，政府可修法強制私中以抽籤入學，杜絕現在的「小聯考」現象。全國私立中學聯盟認為此舉侵害憲法保障私人興學的自由，教育部則重申，國教法修正案未調整學區劃分、招生事宜。

少子女化使中學競爭激烈，相較於公立學校須「零拒絕」，部分私立學校以科學營隊、競賽等方式篩選學生，尤其是台中地區形成「小聯考」，讓國小畢業生就得埋首補習班、奔波考場，失去多元探索機會，遭到部分教育團體批評，呼籲政府強制私校以抽籤入學。

然而，全國私立中學聯盟（私中盟）今天發出新聞稿，批判強制抽籤入學侵害憲法保障的私人興學自由，也剝奪家長的教育選擇權。

私中盟強調，國民教育法強調的「教育機會均等」，可透過公立學校落實，私校提供家長另一個教育選擇機會。且辦學績優的私校，也可扮演燈塔角色，引領台灣的教育。

私中盟指出，國民教育法修訂仍有許多議題待聚焦，呼籲召開公聽會，廣邀學者專家和相關團體討論，訂出符合時代需求的法令。

對此，教育部重申，這次行政院提送立法院審議的國民教育法修正案中，有關私立中小學的學區劃分、招生事宜，與現行規定一致，並未調整。（編輯：張芷瑄）1111230