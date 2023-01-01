台東迎曙光再次「槓龜」 戀人求婚浪漫新年

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（中央社記者李先鳳台東縣1日電）迎接2023年第一道曙光，未辦活動的三仙台海灘仍湧進上千人，太麻里迎曙光活動也逾千人，但天候不佳，曙光再次「槓龜」，但一對情侶於元旦這天在眾人見證下求婚，別具意義。

太麻里鄉公所從昨天晚間開始一系列的活動，有市集、舞台表演，還有煙火秀、「喝可樂拼大獎」競賽等，陪伴民眾等待黎明曙光從太平洋天際線上升的那一刻；可惜現場下著細雨，天色灰濛濛，太麻里鄉公所也在臉書粉絲專頁貼文「雨水澆不熄追光者的熱情」。

曙光再次「槓龜」，這是2000年來連23槓，民眾雖然失望仍開心迎新年，來自高雄的王姓民眾與女友到太麻里迎曙光，並在眾人見證下求婚，女友應允答「我願意」時，現場響起熱情掌聲與祝福。

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「已經23年沒迎到曙光了。」台東盧姓民眾表示，除了千禧年那年有看到些許陽光從雲層露臉之外，23年來期待曙光都落空。

往年迎曙光活動主要場地的成功鎮三仙台，今年因園區內正在施工，加上918花東大地震而封閉整修，交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處決定暫停迎曙光活動，不過仍澆不息遊客到三仙台海岸邊等待新年曙光的熱情，成功警分局派員交管，警方估計，今年迎曙光的民眾約有1200人。（編輯：管中維）1120101