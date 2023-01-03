象限儀座流星雨1/4登場 日出前最佳觀賞時機

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（中央社記者陳昱婷台北3日電）年度三大流星群之首的象限儀座流星雨將在明天清晨登場，台北市立天文館說明，由於月相接近滿月，可見流星數量會大幅減少，建議明天凌晨4時至日出前會是最佳觀賞時段。

根據台北市立天文科學教育館預報，象限儀座流星雨今年極大期發生在明天中午12時左右，每小時數量將上看110顆，但因極大期落在白天，近期月相又接近滿月，受到陽光、月光雙重影響，能見流星數量將減少至每小時25顆左右。

不過，天文館指出，象限儀座流星雨的輻射點約在明天凌晨1時升起，等到月亮約在明天凌晨4時落下後、到日出前就是最佳觀賞時段，且這個流星雨的特色是火流星極多，民眾仍有機會大飽眼福。

天文館表示，流星出現的時間與位置並不固定也無法預測，建議民眾選擇無光害且視野遼闊處，躺下後掃瞄全天空，用肉眼就能盡情觀賞，或是透過「臺北天文館」YouTube頻道欣賞高畫質攝影機的星空直播。

另外，天文館指出，紅色的火星今天晚間、明天凌晨還會上演「火星合月」，一開始升起時出現在月亮東方、角距離約4度，隨著運行逐漸靠近月亮，等到明天凌晨約3時30分落下前，與月亮的角距離已近到1度左右，一夜之間就可看出明顯相對位置變化。（編輯：戴光育）1120103