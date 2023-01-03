源頭管理及科技執法 南市非法棄置廢棄物案管制有成

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（中央社記者楊思瑞台南3日電）為加強廢棄物非法棄置查處管理，台南市政府採取包括源頭管理、科技辦案、環檢警合作等作為展現成效。近3年來非法棄置廢棄物新增案件大幅減少，節省公帑支出達21.2億元。

台南市政府環保局今天在市政會議中說明非法棄置廢棄物案件管理及改善執行成果。市長黃偉哲肯定環保局努力，台南市新增汙染案件逐漸減少，指示環保局善用科技加強查察，與檢警密切合作嚇阻不法傾倒。另外，透過跨局處專案小組做好源頭減量，落實垃圾減量及資源回收量提高，對環境永續更有幫助，對垃圾焚化量能不足也有舒緩效果。

依環保局今天會中資料，台南市目前列管62處場址，棄置總面積為33.74公頃，主要廢棄物種類前3名為廢塑膠37%、灰渣(含爐碴)18%、營建廢棄物16%。其中，安南區有8處，以營建廢棄物為主；仁德區7處，以鋁渣廢棄物為主；西港區4處，以廢塑膠混合物為主。

環保局新聞稿表示，在源頭管理方面，透過勾稽申報資料及GPS軌跡，發現異常就即時稽查；同時訂定裝潢廢棄物簡易分類場輔導管理暫行要點；針對歇業工廠及高風險區域強化廢棄物巡查。科技辦案部分，透過空中監看、道路攔檢，並運用無人飛行載具(UAV)輔助巡查，也架設移動式攝影機監視非法棄置熱區。此外，強化環檢警合作，打擊環保犯罪，溯源查緝不法集團。

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依環保局近3年數據，非法棄置廢棄物新增案件逐年減少。從民國109年的55件，到111年的11件。改善土地面積7.073公頃，共清理11萬7318公噸廢棄物，節省21.2億元公帑支出。

另外，南市府也加速廢棄物處理量能提升，包括在南科園區、柳營科工區及台南科工區興設廢棄物處理設施；持續執行事業廢棄物打包處理計畫；城西焚化廠興建更新爐則預計115年完工，屆時每日可增加300公噸處理量能。（編輯：孫承武）1120103