主廚費8個月研發 長榮酒店巧克力再奪國際金獎

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長榮桂冠酒店（台中）首次參加英國巧克力學院（AOC）國際巧克力競賽，獲得1金4銀2銅1推薦的殊榮。主廚張志宏5日表示，歷經8個多月的研發，探索非常多台灣在地原料，以及數百次試吃與調整，才成就這次亮眼競賽成果。（業者提供）中央社記者余曉涵傳真 112年1月5日

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（中央社記者余曉涵台北5日電）長榮桂冠酒店（台中）製作的巧克力再奪國際金獎，主廚張志宏今天透露，歷經8個多月的研發，探索非常多的台灣在地原料，也嘗試了多款台灣茶葉才找到金獎配方。

「英國巧克力學院」公布2022國際巧克力競賽第二波得獎名單，長榮酒店及屏東美和科技大學表現搶眼，獲多項金、銀獎，並使用日月潭紅茶、炭焙烏龍、酒粕等台灣特色原料。

獲獎的長榮桂冠酒店（台中）首次參加英國巧克力學院（Academy Of Chocolate，AOC）國際巧克力競賽，就獲得1金4銀2銅1推薦的殊榮，這也是繼去年11月ICA（International Chocolate Awards）世界巧克力大賽亞太區競賽得獎後，台灣巧克力再度站上世界舞台。

代表長榮桂冠酒店（台中）參賽的是點心坊主廚張志宏，最擅長製作風味巧克力，秉持著「台學為體，西學為用」的精神持續深耕巧克力領域，將台灣農特產品融入不同可可含量的巧克力中，期待能讓台灣特色巧克力演變為巧克力界的一股顯學。

張志宏今天說，歷經8個多月的研發，探索了非常多的台灣在地原料，也嘗試了多款台灣茶葉，例如凍頂高山烏龍茶、東方美人茶、鐵觀音茶、茉莉花茶等，結合不同可可含量的黑巧克力，經歷數百次的試吃與調整，才成就了這一次1金4銀2銅1推薦的成果。

張志宏表示，而以台灣特色原料結合西方可可則是希望讓全世界都能知曉台灣的農產品特色。

雖然這次得獎作品是採用國外可可原料，但張志宏說，台灣可可帶有獨特的烏梅香酸、極具風味，讓許多外國專家試吃後都留下深刻印象，而且台灣也是少數擁有栽培、加工及銷售的巧克力生產國之一，未來也將持續結合台灣食材與台灣可可來研發特色巧克力，期盼能擦撞出更加絢麗的美味火花。

長榮桂冠酒店（台中）說，巧克力製作前須事先除掉茶葉的活性，而且為了能保留鐵觀音茶特有的醇厚甘鮮、入口回甘帶蜜味的特點，還須以傳統的石磨精煉機經過12個小時的細磨精煉到達25微米以下的細度，才能讓巧克力入口口感更加細膩香醇。

長榮桂冠酒店（台中）表示，這次AOC競賽得獎作品就是使用台灣木柵鐵觀音、台灣高山烏龍茶、台酒酒粕、大湖凍乾草莓碎等台灣特色原料。

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其中，榮獲金牌的「水蜜桃烏龍茶巧克力」就是使用馬達加斯加產65%黑巧克力，搭配瑞士Carma 70%巧克力為基底，融入台灣高山烏龍茶與水蜜桃醬汁，香濃而不甜膩，再佐以拉拉山水蜜桃增添口感，透過舌尖的溫度入口後，其後韻會有淡淡酸甜的水果茶香。

另外，「鐵觀音茶巧克力」則獲得巧克力磚類別銀牌肯定，以70%馬達加斯加巧克力為基底，融合台灣木柵鐵觀音茶，在品味過程中茶種特有的香氣馥郁巧妙湧現、令人驚嘆。（編輯：陳政偉）1120105