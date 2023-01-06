台大醫院助疤痕外孕產婦順產 登國際期刊

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（中央社記者沈佩瑤台北6日電）35歲楊姓女子求子卻遇罕見疤痕外孕，不想終止妊娠的糾結，讓她曾在診間崩潰大哭。面對懷孕過程可能子宮破裂，楊女和台大醫療團隊備感壓力，最終順產，登上國際期刊。

剖腹產疤痕外孕意指胚胎著床於先前剖腹產的疤痕，形成特殊的疤痕外孕，若未能早期發現，快速成長的胚胎很有可能撐開剖腹產疤痕，導致子宮破裂大出血，國際上至今建議，一旦診斷剖腹產疤痕外孕，須盡早終止妊娠。

台大醫院至今成功協助3名剖腹產疤痕外孕的媽媽，平安生下寶寶，成就獲婦產科頂尖美國醫學雜誌「美國產科與婦科期刊」（American Journal of Obstetrics and Gynecology）刊登，今天舉行成果記者會，其中個案楊姓女子和先生一起抱著可愛寶寶現身，分享喜悅。

台大醫院婦產部醫師戴怡芸簡報指出，剖腹產疤痕外孕是罕見的子宮外孕，是指胚胎著床於先前剖腹產的疤痕，國外資料顯示，有心跳的疤痕外孕胚胎5/8會活產，但有60%會因植入性胎盤而切除子宮，最嚴重者，子宮破裂甚至「大的小的都保不住」，常規都會建議終止妊娠。

台灣約有1/3的孕婦選擇剖腹產，根據統計，約有1/2000的機率會發生剖腹產疤痕外孕。

楊女懷孕過程十分艱辛，曾在數年前疤痕外孕，當時選擇終止妊娠，這次懷孕再度發生疤痕外孕。她分享當下心情「非常崩潰」，甚至在醫師面前大哭，還好有醫師給她勇氣，相信醫療。

台大醫院婦產部醫師施景中說，文獻上能夠平安活產的案例少之又少，很多孕婦即使撐到第三孕期，也大多數會合併植入性胎盤而併發產後大出血，因此摘除子宮，台大醫院近年來順利幫助3名剖腹產疤痕外孕的媽媽，平安生下寶寶。

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儘管孕婦願意冒風險讓寶寶降臨在這個世界上，施景中強調，身為婦產科醫師的他不會鼓勵，家屬一旦做了決定就會支持到底，但「醫師壓力很大，擔子很重」，賭輸了後遺症很大，有時聽到家屬願意放棄，同意終止妊娠，醫療團隊反倒鬆了一口氣。

台大醫院婦產部主任陳思原會前接受媒體聯訪時指出，剖腹產疤痕外孕想要足月順利生產十分困難，得有醫學中心等級的跨專科團隊當作後盾，並從早期開始監測，盼未來能幫助更多疤痕外孕婦女圓夢。（編輯：管中維）1120106