早安世界》率執政黨議員同行 德國會國防委員會主席下週首次訪台
德國會國防委員會主席領軍 自民黨議員團下週訪台
德國聯合政府成員自民黨由黨鞭伏格爾和國防委員會主席施卓克－齊默曼領軍下週訪問台灣，這將是德國國會國防委員會主席首次訪台，具有高度象徵意義。自民黨近年對台灣相當友好，曾在國會提案支持台灣參與國際組織，2021年大選前還刪除競選政見的「一中政策」文字，支持台灣人民決定自己的前途。此外，自民黨旗下智庫弗里德里希諾曼自由基金會2021年在台北成立全球創新中心，成為第一個在台設立據點的德國政黨。德國民間最大友台組織「德台協會」主席法伯、預計今年上半年訪台的聯邦教育及研究部部長史塔克－瓦特辛格等人也是出身自民黨。（看完整報導）
今水氣稍增入夜轉乾冷 週末北部低溫14度
中央氣象局表示，6日水氣稍增，基隆北海岸留意較大雨勢，西半部易有局部霧，6日晚間起至8日清晨將有乾冷空氣南下，北部、東北部低溫約14度，部分地區會再低一些，其他各地最低約16度，至於高溫，北部約16至18度，中南部則是22、23度。8日白天起回溫，東半部地區及北部山區有局部短暫雨，下半天乾空氣開始南下，降雨由北往南逐漸減少，天氣轉乾冷。（看完整報導）
海軍退將夏復翔、前立委羅志明涉嫌為中共效力被捕 獲法院交保
執法機關似有加緊查緝共諜跡象，繼查獲退役空軍上校為中共吸收現役軍官擔任共諜之後，檢調人員查出海軍退役少將夏復翔、前立委羅志明涉嫌引介退將赴中國接受招待、宣揚中共統戰思想。由於羅志明、夏復翔否認替中國發展組織，雄檢複訊後認為2人有串證之虞，5日聲押2人，法院晚間7時30分許裁定羅男以20萬元、夏男以15萬元交保，檢方是否提出抗告，將視裁定理由決定。（看完整報導）
行政與法制程序若順利 6000元現金最快2月底入帳
行政院長蘇貞昌4日宣布開春後每人發新台幣6000元現金。據了解，部會討論過程中，為避免受限於原本的紓困特別條例相關限制，目前傾向另提特別條例，且將同時涵括1000億元的加強韌性經濟方案、1400億元的全民共享方案，以及用於不時之需的400億元，最快下週行政院會通過後送立法院。政院人士指出，如果建置系統的行政細節，以及法源依據的制定程序順利，透過線上先填寫帳戶的民眾，最快2月底就能看到現金入帳。（看完整報導）
春節前換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換
農曆春節將至，中央銀行宣布新鈔兌換日程訂於1月13日至1月19日，共計5個營業日，已洽請8家金融機構，包含台灣銀行、台灣土地銀行、合作金庫商業銀行、中華郵政公司、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、台灣中小企業銀行，選定454家分行與郵局作為指定兌鈔地點。7家銀行的371家指定兌鈔分行，以及中華郵政公司位於都會區的24家指定兌鈔郵局均將開設「新鈔兌換專櫃」，另外59家偏遠地區郵局則在一般營業櫃檯辦理兌換新鈔。（看完整報導）
國防部：義務役二兵新訓領1萬130元 下部隊實領2萬320元
義務役期將於113年恢復為1年，徵集94年次1月1日以後出生役男，義務役二兵薪資新台幣2萬320元。國防部資源規劃司長鄧克雄5日表示，以義務役二兵為例，所領薪額比照志願役，都是1萬130元，等到入伍結訓並取得具有專長的結訓證書後，下部隊再加領專業加給1萬190元，屆時薪資才會是2萬320元。鄧克雄指出，義務役遭退訓的比例「實際上非常低」，一般新兵都能順利完成新訓並取得專長結訓證書，領取2萬320元完整薪資；至於外島、高山站台等特殊加給，依相關規定辦理。（看完整報導）
台中業務員殺人遭起訴 成首例國民法官案件
國民法官新制1月1日施行，只要是年滿23歲的國民都有機會被抽選擔任國民法官，法庭上將由6名國民法官與3名職業法官共同討論、一起審判重大刑事案件。台中市一名黃姓業務員去年10月至同為業務員的施姓男子家中理論時，持刀刺死對方，台中地檢署5日依殺人罪嫌起訴黃男，依規定為國民法官法適用案件，台中地院經電腦分案後由刑事第4庭受理，後續將選任國民法官進行審理，成為國民法官上路首例。（看完整報導）
美元狂升央行調節穩匯 2022年外匯存底5549.32億美元創8年最小增額
中央銀行公布2022年12月底外匯存底金額為5549.32億美元，續創歷史新高，不過和2021年底相比，僅增加65.2億美元，為8年來最小增額，主要關鍵在於美元強勁升值及央行出手調節穩定匯率。央行外匯局局長蔡烱民指出，2022年底金融市場轉趨平靜，以12月來看，金融市場變動較小，匯市也因為外資放耶誕假期，相對平穩。（看完整報導）
華爾街日報：中國清零鬆綁起因出口下滑與白紙運動震驚習近平
美國華爾街日報報導，中國COVID-19防疫政策大轉彎鬆綁，係因中國領導人習近平在20大後收到諸多令他震驚的訊號，包括出口數字下降及「白紙運動」，讓他得知「動態清零」已是社會經濟動盪的根源。此外，自中國爆發疫情以來，官方連續3年在春節期間祭出嚴格封控，許多出外打工的民眾已3年沒回家過年；如今又處於疫情高峰，春節返鄉潮將至，湖南邵陽縣5日發布「溫馨提示」，喊出「非必要不返鄉」。消息一出，在網路引發許多負評，當地官方挨轟「活在上個世紀」。美國總統拜登同日表示，他對中國當局如何處理疫情感到擔憂。（看完整報導）
張育成確定入選棒球經典賽 張奕吳念庭王柏融也在列
第5屆世界棒球經典賽今年3月8日登場，其中分組賽分別在台灣、日本和美國舉行，台灣最終將派30人出賽。中職5日召開教練團會議討論1月28日報到集訓的36人名單，台灣隊總教練林岳平表示，張育成、林子偉都是入選球員，旅日球員張奕、吳念庭、宋家豪、王柏融也入選，但旅美和旅日球員受效力球隊約束，預料要到2月才會返台報到。至於集訓場地，3月初之前都會在斗六練習，經典賽報到日是3月3日，屆時將移師分組賽場地台中洲際球場。至於熱身賽，中職會自辦3場，官方熱身賽則是2場。（看完整報導）
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