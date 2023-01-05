德國會國防委員會主席領軍 自民黨議員團下週訪台

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（中央社記者林育立柏林5日專電）德國執政自民黨由黨鞭和國防委員會主席領軍，下週將訪問台灣，這是德國國會國防委員會主席首次訪台，具有高度象徵意義。

德國目前由自由民主黨（FDP）等3黨聯合執政。自民黨近年對台灣相當友好，曾在國會提案支持台灣參與國際組織，2021年大選前還刪除競選政見的「一中政策」文字，支持台灣人民自由決定自己的前途。

自民黨旗下智庫弗里德里希諾曼自由基金會（Friedrich Naumann Foundation）2021年在台北成立全球創新中心，成為第一個在台灣設立據點的德國政黨；德國民間最大友台組織「德台協會」主席法伯（Marcus Faber）、預計今年上半年訪台的聯邦教育及研究部部長史塔克－瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger）等人也是出身自民黨。

去年10月起，訪台的德國議員就絡繹不絕；德國國會10月一連派兩個跨黨派代表團訪台，2位友台小組議員11月也跟著訪台。

自民黨代表團一行10人，預計9日飛抵台灣，將一連訪問4天。

訪團成員包括德國國會國防委員會主席施卓克－齊默曼（Marie-Agnes Strack-Zimmermann）、國會人權委員會主席阿爾特（Renata Alt）、自民黨團外交發言人雷希特（Ulrich Lechte）等人，其中國防委員會主席和人權委員會主席更是第一次訪問台灣，具有高度象徵意義。

團長自民黨黨鞭伏格爾（Johannes Vogel）在出發前表示，德國應與亞太地區民主國家發展共同戰略，關心當地安全問題和推動自由貿易，危機發生時才有能力應變，同時達成足夠嚇阻、避免危機真的發生。

他接受「德新社」（DPA）訪問時警告，在新一輪民主和獨裁體制的競爭中，獨裁者講的話有必要當真，中國國家主席習近平威脅武統台灣，鑑於俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）出兵烏克蘭，「蒲亭之後就是習近平」。

另一位團長、國防委員會主席施卓克－齊默曼也指出，習近平在最近的黨代表大會上表明不放棄武力解決台灣問題，自民黨議員新年一開始就訪問台灣，表達在印太地區也絕不接受弱肉強食的叢林法則再度成為國際政治常態。

德國近年推動新的印太政策，2021年派軍艦前往亞洲，表達捍衛海上航行自由的決心，不過途中刻意避開台灣海峽，當時施卓克－齊默曼就表示反對。

她表示，由於台灣的民主受到威脅，德艦應該穿過台海，凸顯台海自由航行的意義，並向北京傳遞西方與台灣站在一起的訊號。（編輯：周永捷）1110105