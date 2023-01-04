中東歐基金投資斯洛伐克產業 拓展台斯雙邊合作

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（中央社台北4日電）中東歐投資基金第一筆斯洛伐克投資案，挹注800萬歐元投資Photoneo高科技產業。駐斯洛伐克代表李南陽表示，承辦單位台杉投資於評估審核後完成投資案，為雙邊業者技術及研發合作開創更多機會。

國發會去年宣布成立規模新台幣60億元的「中東歐投資基金」，以進一步拓展台灣與中東歐國家投資合作。

為鼓勵斯國具潛力企業踴躍申請，駐斯洛伐克代表處與斯國經濟部去年6月合作舉行投資說明會，李南陽與斯國前經濟部次長奧拉維茲（Jan Oravec）共同出席致詞，強調中東歐基金對台斯經貿關係的重要性。

中東歐基金承辦單位台杉公司剛完成第一筆投資案，投資斯國Photoneo高科技公司800萬歐元（約合新台幣2億5600萬元）。

李南陽表示，該公司取得專利的3D感應器在準確率及有效範圍皆為業界領導者，客戶遍及國際各大車廠，另德國機器人大廠及台灣多家公司均採用其感應器。台杉投資於評估審核後完成該投資案，為雙邊業者技術及研發合作開創更多機會。

駐斯洛伐克代表處發布新聞稿表示，台灣是亞洲國家在斯國第二大投資國，鴻海、台達電等已在斯國投資的業者多以資訊電子及製造為主，此次台杉投資Photoneo高科技3D掃瞄系統，將台灣投資斯國帶往新的里程碑，顯示台灣在中東歐投資領域已逐漸由傳統的電子製造朝向智慧技術產業，在斯國致力推動研發創新之際，台灣適時的投資案將有助斯國產業發展。

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「中東歐投資基金」由台杉投資受託管理，主要投資對象為有意前往中東歐國家的國內企業、有意來台灣設點或與國內企業以合資、技術合作或建立供應鏈的中東歐企業，將結合台灣產業需求以及中東歐產業強項，以創造最大效益。

斯洛伐克位於歐洲中央樞紐，地理位置優越且為歐元區，台杉未來將持續評估斯國其他具潛力產業，以拓展更多的合作機會。（編輯：林憬屏）1120104