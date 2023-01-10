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吐瓦魯國會議長參訪台科大 盼推動國際人才培育合作

2023/1/10 12:13
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（中央社記者陳婕翎台北10日電）友邦吐瓦魯國會議長泰歐等訪團昨天赴台灣科技大學參訪，雙方聚焦國際合作交流，深耕技職教育、鼓勵產學合作創新研發，進一步推動小型經濟模式成功經驗分享。

台科大校長顏家鈺今天透過新聞稿表示，對於吐瓦魯國會議長泰歐到校交流深感榮幸，泰歐也對台科大的產研表現及人才培育予以肯定，雙方均期盼有更多吐瓦魯青年來台就學，持續深化國際人才培育及增進雙方教研合作機會。

目前吐瓦魯國學生有30多人在台就讀，吐瓦魯駐台大使潘恩紐表示，雖然尚未有學生申請至台科大就讀，但台科大教學研究非常符合吐瓦魯國發展上所需技術領域，日後將帶領吐瓦魯國學生前來台科大，深入了解學研特色、鼓勵學子選擇就讀。

這次交流會中，菲律賓籍台科大電機工程系博士後研究員Erica M. Ocampo分享，將永續能源、循環經濟產業所需電力系統等特色能量，藉由產學合作，與企業共同開發技術，解決產業與民生用電問題，為電力轉型及新能源發展帶來新契機，盼在永續再生能源技術推動國際產學合作與創新發展。

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台科大表示，由於吐瓦魯國目前正面臨著氣候變遷帶來的重大影響，國家永續發展也是這次訪問團著重的議題，台科大提出的人才培育、科研合作、技術交流等規劃，皆吸引吐瓦魯國會訪團注目，雙方多有交換意見，盼能儘速落實推動。

吐瓦魯國位於西南太平洋，由9個島礁群組成，英語為官方語言。海岸常遭海水侵蝕，國土有減無增，十分注意海岸線維護，並關切溫室效應及海平面升高問題。（編輯：張芷瑄）1120110

#台科大
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顏家鈺
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