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龜山島磺煙再噴發 東北角風管處：正常能量釋放

2023/1/10 12:59（1/10 13:07 更新）
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龜山島龜首海域10日再度噴出大量磺煙，交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處表示，這屬於正常的火山能量釋放現象，民眾不用過度擔心。（民眾提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 112年1月10日
龜山島龜首海域10日再度噴出大量磺煙，交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處表示，這屬於正常的火山能量釋放現象，民眾不用過度擔心。（民眾提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 112年1月10日
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣10日電）交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處表示，龜山島龜首海域昨天與今天都噴出大量磺煙，屬於正常火山能量釋放現象，民眾不用過度擔心。

宜蘭漁民今天在近海作業時，拍到龜山島龜首一帶噴發大片白煙，俗成龜山八景之一的「龜島磺煙」。

交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處表示，「龜島磺煙」疑因地震導致海底磺煙洞口裂縫變大形成，或是很有可能是龜首土石鬆落，落石砸中磺煙洞口，導致洞口裂縫變形，才有如此噴發量。

根據東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處網站資料，龜山島的海底溫泉、龜島磺煙、靈龜擺尾、眼鏡洞、龜岩峭壁、龜卵傳奇、龜山朝日和神龜戴帽，合稱「龜山八景」。（編輯：方沛清）1120110

#龜山島
#宜蘭
#磺煙
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