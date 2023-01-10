鹿草焚化廠成功復育阿里山油菊 將轉型環境教育園區

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（中央社記者蔡智明嘉義縣10日電）嘉縣環保局與達和公司、嘉義大學在鹿草焚化廠區閒置土地成功復育阿里山油菊，今天在焚化廠舉行促參案識別標誌設置揭牌暨復育成果發表茶會，宣告鹿草焚化廠將轉型環境教育園區。

嘉義縣環保局今天上午在焚化廠內舉行促參案識別標誌設置揭牌暨阿里山油菊復育成果發表茶會，縣長翁章梁、環保局長張根穆及財政部促參司長李建賢等人共同揭牌。

張根穆接受媒體聯訪指出，鹿草焚化廠不再只有焚燒垃圾，縣府前年12月與達和鹿草環保公司再度攜手20年營運，合作模式依「促進民間參與公共建設法」報請財政部專案核准，為「有償促參案+ROT（增建、改建及修建-營運-移轉）」環保建設案首例，未來將逐步轉型成生態永續環境教育園區。

張根穆說，經1年多努力，將焚化廠內約0.5公頃閒置土地整地規劃為永續循環示範園區，其中0.3公頃與國立嘉義大學產官學合作，無償提供作為台灣特有種阿里山油菊復育基地，現已獲得成效，此處是阿里山油菊最大面積的平地復育基地。

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李建賢指出，鹿草焚化廠整改營運所採的有償促參案，由政府編列預算一部分給付民間機構方式，降低政府財政負擔及增加民間投資意願，政府取得整改後硬體所有權，再委託民間機構營運，目前是全國首例，也是焚化廠促參案的典範。

翁章梁表示，未來焚化廠會變成結合生態、運動、教育及休閒的空間，尤其生在高海拔的阿里山油菊在此成功復育，除了有花開美景，還能製成茶包、手工皂、保健化妝品，焚化廠不再是鄰避設施，而是與鄉親生活親近的天然園區。（編輯：陳仁華）1120110