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農委會與全聯合推60元幸福餐盒 林敏雄：虧錢也要做

2023/1/12 14:20
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（中央社記者曾智怡台北12日電）萬物齊漲，全聯除在全台門市打造抗漲專區，也將配合農委會政策，販售新台幣60元的幸福餐盒。全聯董事長林敏雄表示，儘管有9%利潤，以現在每天有1、2成報廢便當，最後一定是負毛利，但為照顧消費者，虧錢也要做。

全聯補充，幸福平價餐盒將在販售熱便當的門市供應，北部共169家，一個便當60元，主食有國產魚或豬，總量200萬個，預計3月後開賣，販賣期間約一年，未來大潤發也可能參與。

行政院農委會、全聯福利中心今天舉辦「供貨很穩定 全民有福利 在地直送 美味平價」記者會，農委會於活動中宣布持續穩定供貨，並與全聯共同推廣台灣優質的在地好物。農委會主委陳吉仲提到，今年將針對大都會地區推動60元的幸福餐盒，待立法院預算通過，就會積極和全聯合作。

林敏雄表示，農委會政策一定配合，雖然有9%利潤，但以現在全聯熱便當每天丟棄報廢數量約1、2成，最後一定是負毛利，「是虧錢在照顧消費者，但還是要做」。

另外，農曆春節將至，全聯主管表示，年前業績已超出原訂目標，「畢竟在不景氣之下，平價商品都會賣更好」，客單數成長5%，客單價也成長約2%、3%；通路是疫情受惠產業，今年疫情趨緩，業績目標比較保守。

全聯董事長林敏雄日前表示，大潤發加入後，去年營收超過1900億元，今年至少會突破2000億。

全聯發揮通路力量穩定物價，全聯生鮮商品、民生用品大部分都有8折起優惠，且每兩週皆有促銷商品，並長期於門市DM上規劃抗漲專區，平均有超過3000至4000個品項。

「裸賣蔬果專區」自去年11月起試辦，推出超過10款蔬果，相較有包裝的同品項便宜2至3元，熱銷品項包含牛心番茄、小黃瓜、胡蘿蔔，占整體裸賣商品業績約15%。（編輯：林淑媛）1120112

#林敏雄
#農委會
#全聯福利中心
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