攜手通路設平價專區 農委會再推200萬個幸福餐盒

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（中央社記者楊淑閔台北12日電）農委會主委陳吉仲今天表示，平價專區在全聯上千門市開跑，農漁畜產品便宜新台幣5元、10元，很實在；預算通過後將推出幸福餐盒，包含全聯在內據點1年200萬盒，助民眾抗通膨。

因應通膨時代到來，為減低民眾的飲食支出壓力，行政院農業委員會配合國安會議，今天攜手通路全聯舉辦平價專區開跑記者會。

陳吉仲說，感謝全聯董事長林敏雄一路走來，在農民最需要通路幫助產銷推動時，幫忙賣鳳梨、香蕉、石斑魚等強化內銷，讓產品維持合理利潤價位，農民因而得以持續生產，這次平價專區的產品價差都由全聯吸收，農委會負責協調充足供應，不只賣到春節，會持續一段時間，品項隨季節調整。

林敏雄笑說，陳吉仲宣導、他背書推動，雖說給通路9%利潤，他昨天計算後，一定是虧錢賣。

陳吉仲進一步說明平價的意義。他說，自己住在屏東的父母，到前（2021）年，洗澡水、喝的水才沒有繼續使用木柴燒，所以幾年前瓦斯費上漲時，當地鄉下很多人跑出去撿木材燒火使用，藉此節省開銷。

據此，他強調，希望大家不要小看全聯吸收的平價專區產品價差，像是雞肉、米單價少5元、10元，這對消費者來說非常實在，可在面對物價上漲時減輕負擔。

他還說，透過全聯在全台有上千家門市，平價專區的設置可以發揮的效果會非常大；而且更重要的是，接下來還要推出幸福餐盒，數量為一年200萬盒，行政院已通過預算送立法院，待立法院審查通過就推動，預計可讓大台北地區年輕人不用因為通膨影響到飲食支出。

另外，農委會在農村社區、農漁會推動的綠色照護站，也會推動送餐、供餐，以及提供食材暖暖包，為2週供應量的農漁畜相關產品。

最後被問及近日媒體報導內閣即將總辭，陳吉仲說，「我來自學校，我也會回到學校。」（編輯：陳政偉）1120112