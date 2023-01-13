男子久站睪丸疼痛不適 就醫發現精索靜脈曲張

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中13日電）41歲陳姓男子工作需久站，左下腹與左側陰囊睪丸處時常有不適，就醫發現精索靜脈曲張。醫師表示，此為靜脈血流構造異常，所以常不自覺想「喬蛋」，嚴重會造成睪丸萎縮或不孕。

童綜合醫院今天發布新聞稿指出，陳姓男子2年多來左下腹與左側陰囊睪丸處，常有不適感，自認為是尿道或睪丸發炎，自行服用止痛消炎藥。近來腫脹悶痛症狀越來越嚴重，睡眠受影響，且結婚近4年還是沒有小孩，在妻子要求下到泌尿科看診。

泌尿科醫師呂謹亨檢查發現，患者左側陰囊外觀有靜脈鼓起現象，超音波檢查發現，左側睪丸輕微變小，精索靜脈已有第四度的靜脈曲張，肚子用力時，陰囊靜脈鼓脹更明顯，陰囊內精索靜脈血流有亂流與逆流情況發生，確診為精索靜脈曲張。

陳男進行精索靜脈曲張顯微微創切除手術，傷口在鼠蹊部僅約2公分。在高倍顯微鏡，10倍以上放大的視野下，可切除更多肉眼無法辨識的，膨大變形的靜脈曲張，並保留微小的睪丸動脈及淋巴管，避免術後睪丸缺血及淋巴水腫。

患者術後不舒服感消失，男性荷爾蒙指數與精液品質明顯改善，晚上也睡得更好，生活品質大幅提升。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

呂謹亨表示，精索靜脈曲張為靜脈血流構造異常造成，症狀通常為陰囊處摸到鼓起的靜脈叢構造（常誤以為腫瘤） ，久坐、久站或進行腹壓增加的活動時會反覆引起鼠蹊部、下腹部或睪丸陰囊的不適感，好像睪丸被拉扯擠壓，起身活動或局部按摩後可能又消失。

所以常不自覺想要「喬蛋」，嚴重時會造成睪丸萎縮、疼痛難以忍受或造精功能異常引起不孕。輕度可用藥物或保守治療，嚴重時需要手術治療。（編輯：郭諭儒）1120113