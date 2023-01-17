青年推愛心捐髮、逐格動畫教學 入選志工競賽決審

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教育部青年發展署17日公布「全國青年志工競賽」決審入選名單，世新大學校友到偏鄉舉辦「逐格動畫週末工作坊」，帶著孩子透過鏡頭看世界。（夥伴注意Huobanjuyi團隊提供）中央社記者陳至中台北傳真 112年1月17日

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（中央社記者陳至中台北17日電）教育部青年發展署今天公布「全國青年志工競賽」決審入選名單，彰化縣跨高中學生推動愛心捐髮幫助癌症化療掉髮病友，世新大學校友則到偏鄉進行「逐格動畫」教學，都獲評審肯定。

青年署今天發布新聞稿指出，111年度共獎勵青年自組志工團隊476案、約5千多人投入，經過初選，高中職組有9隊進入決選，大專校院及社會青年組則有20隊。

決選團隊的服務項目多元，例如高中職組「WeCan WeShare公益平台團隊」由彰化縣市的跨校高中職學生組成，號召來自全國各地上百人參與捐髮活動，將一束束長髮所編織的愛，一起獻給化療中掉髮的癌症病友。

大專團隊的服務面向，除過去常見的醫療義診、偏鄉課輔，近年也有團隊提出本土語教育、海洋保育、文化等面向。

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「夥伴注意Huobanjuyi」由世新大學畢業的社會青年所組成，他們利用業餘時間辦理「逐格動畫週末工作坊」，運用擅長的影像紀錄，在網路社群平台進行推廣，鼓勵更多民眾瞭解與思考偏鄉教育議題。

教育部預計於3月4日、5日舉辦決選與頒獎活動，邀請團隊簡報交流；青年署今年也持續鼓勵青年自組團隊參與志工行動計畫，全年度都可申請，相關資訊可參考青年署及全國12個青年志工中心網站。（編輯：陳仁華）1120117