新北18家急救責任醫院 春節急診24小時不打烊

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春節除夕至大年初三期間，新北各家醫院門診開設情形有變動，多數醫院門診暫停開放。（圖取自新北市衛生局網頁health.ntpc.gov.tw）

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（中央社記者黃旭昇新北17日電）新北市衛生局今天表示，春節連假期間，新北市18家急救責任醫院急診24小時照常服務，門診服務依各家醫院人力狀況調整。初四（1月25日）起，各家醫院逐漸恢復平時門診時段。

衛生局今天發布新聞稿指出，春節連假首日（20日）是民間習俗的小年夜，多數醫院門診仍維持正常服務；除夕（21日）至大年初三（24日），各家醫院門診開設情形有較大變動，多數醫院門診暫停開放，但樹林區仁愛醫院、汐止區國泰綜合醫院等8家醫院除夕仍開設部分門診。

衛生局表示，大年初一（22日）適逢星期日，新北市各家急救責任醫院門診停診，維持急診24小時正常作業；大年初二（23日）上午，台大醫院金山分院、新北市立土城醫院等4家醫院開始提供部分門診服務；大年初三（24日）上午，包含新店耕莘醫院、新北市立聯合醫院等9家醫院提供部分門診服務；初四（25日）起，各家醫院逐漸恢復平時門診時段。

新聞稿指出，為方便民眾就醫參考，特別彙整轄內急救責任醫院春節連假期間門診服務情形表，有需要的民眾可以前往新北市政府衛生局網頁利用、查詢。

衛生局表示，網站也公告春節期間提供COVID-19（2019冠狀病毒疾病）相關服務的醫院，民眾連假期間若有就醫需求，可先電話查詢確認，避免延誤看診。詳細就醫資訊也可上健保署網頁查詢，若因突發急重症需就醫，新北市急救責任醫院均24小時提供急診服務。

衛生局提醒，春節期間早晚溫差大，是腦中風、心血管疾病及呼吸道疾病好發的時節，應隨時注意自身健康；習慣早起運動民眾，建議等到早上氣溫稍微回升後再出門，並記得要暖身。（編輯：戴光育）1120117