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張家齊製茶實力法國奪金 累積3大世界競賽冠軍

2023/1/17 19:05（1/17 19:31 更新）
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苗栗縣獨立製茶職人張家齊在2022法國AVPA世界茶葉競賽奪金，他17日受訪指出，去年是豐收的一年，累積英、日、法等世界指標性茶葉競賽「大滿貫」。中央社記者管瑞平攝 112年1月17日
苗栗縣獨立製茶職人張家齊在2022法國AVPA世界茶葉競賽奪金，他17日受訪指出，去年是豐收的一年，累積英、日、法等世界指標性茶葉競賽「大滿貫」。中央社記者管瑞平攝 112年1月17日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣17日電）苗栗縣獨立製茶職人張家齊在2022法國AVPA世界茶葉競賽奪金，他今天指出，去年是豐收的一年，累積英、日、法等世界指標性茶葉競賽「大滿貫」，盼開創台灣茶多元面貌向國際對話。

張家齊自2019年勇闖譽為「美食奧斯卡」的英國Great Taste Awards拿下紅茶組世界冠軍後，連年在國際賽事獲獎。單是去年，他以東方美人茶作品「Luna月神」、「Flora花神」先後征戰英國世界大賽及日本世界茶評比會，分別拿下雙料最大獎項，接著在年底，法國AVPA國際茶葉大賽揭曉，他以3支作品囊括金、銀、銅牌。

張家齊以獨立製茶師在國際賽事中嶄露頭角，目前累積在英、日、法等世界名列前茅指標性茶葉競賽中都獲得最高榮譽獎項，堪稱「大滿貫」。他說，過去傳統製茶多仰賴「經驗法則」，他講究科學、大數據，詳實記錄茶葉原料以及製程中各種溫、濕度控制的烘焙曲線。

張家齊表示，台灣茶品質好，但發展型態過於保守，他試圖用不同型態來表現它，開拓不同客群，例如過去曾嘗試利用氣體、氮氣增加茶的變化性，如今已有餐飲龍頭業者晶華酒店相中，以他2019年在英國獲得世界冠軍作品「夢幻果香紅茶」，合作開發出香檳紅茶，希望賦予台灣茶多元面貌。

張家齊指出，傳統香檳是以葡萄為原料製成含酒精的氣泡飲，適合搭配海鮮；香檳紅茶因為使用的是紅茶，著重氧化、發酵特質，適合搭配牛排等紅肉料理，且不含酒精，帶有熱帶水果調性，口感、氣泡感等佐餐效果別有一番風味，期待藉此讓台灣茶走出不一樣的路，與國際對話。（編輯：張銘坤）1120117

苗栗縣製茶職人張家齊近年在英、日、法等世界指標性茶葉競賽獲獎肯定，被餐飲龍頭業者晶華酒店相中，以他2019年在英國獲世界冠軍作品「夢幻果香紅茶」，合作開發出香檳紅茶。中央社記者管瑞平攝 112年1月17日
苗栗縣製茶職人張家齊近年在英、日、法等世界指標性茶葉競賽獲獎肯定，被餐飲龍頭業者晶華酒店相中，以他2019年在英國獲世界冠軍作品「夢幻果香紅茶」，合作開發出香檳紅茶。中央社記者管瑞平攝 112年1月17日
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