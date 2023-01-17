尋回傳統年味 手繪溫度「卡」實在

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王寶兒台北17日電）農曆春節將至，你會如何為親友送上祝福？文化+126期彷彿尋找稀有動物，探尋還在用手寫、手繪製作卡片的老派人物，從插畫家、報紙主編、夫妻檔創作者身上挖掘溫暖的卡片故事。

數位時代下，一張手寫卡片難能可貴，文化+126期「手繪溫度『卡』實在」專訪的插畫家曹俊彥、國語日報主編林瑋、夫妻檔創作者林秀穗及廖健宏，年年手寫卡片不在話下，手工製作卡片還是他們長年熱衷的小遊戲。

現年83歲的曹俊彥，繪製過漫畫、圖畫書、擔任過美術編輯、美術老師，還會寫文章，目前出版過200多本圖畫書及插畫書，這樣作品豐富、點子多的人，每到年末仍絞盡腦汁，因為又是要和其他人交換賀年卡的時節。

曹俊彥說：「每次收到其他人的卡片，都會欣賞或驚嘆，賀年卡就變成一種較勁，但是大家都會很快樂的。」而賀年卡最重要的就是祝賀與問候。

還記得以溫暖筆觸寫下「小太陽」的「林良爺爺」嗎？他的三女兒「瑋瑋」──林瑋也不惶多讓，遺傳自父親林良的愛畫、愛寫，每年將自己的心意畫成小卡片寄給親朋好友，已經成林瑋的習慣。

林瑋說，養成將所見、所聞、所想，隨時記在小本子上，點子源源不絕，祝福也更有溫度。

繪本作家林秀穗及插畫家廖健宏則是投身兒童文學作品約24年的夫妻檔，一人寫字，一人畫畫，合作無間。他們在踏入專職創作那年起，跟隨前輩的腳步開始自製賀年卡。賀年卡標示的是年份，但一張張也象徵他們一路艱辛走來的創作歲月，像杯咖啡，入口苦澀，但如今尾韻綿長回甘。

廖健宏說，賀年卡這回事，像以前上課傳紙條，把平常不好意思說的話通通寫進去，問人家住哪也別害羞，直接問下去就對了。（編輯：張芷瑄）1120117

▶手繪的溫暖他最懂 曹俊彥的每一張手工賀年卡都有故事https://www.cna.com.tw/culture/article/20230116w002

▶林瑋讓生活變藝術的魔法 就從一本小筆記本開始https://www.cna.com.tw/culture/article/20230116w003

▶畫賀年卡兼紙條傳情 夫妻檔的心內話https://www.cna.com.tw/culture/article/20230116w004