桃機春節飄香 國門香打造候機嗅覺美好氛圍

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（中央社記者吳睿騏桃園機場18日電）桃機公司從今天起到2月28日，在A5、B5、C1及D6候機室舉辦「遇見國門香」活動，以香氛為旅客營造候機氛圍，旅客在特定候機室寫下新年期許，還有機會獲得限定版香膏。

桃園國際機場公司下午發布新聞稿表示，桃機公司於2020年11月成立10週年時，發表專屬香氛「國門香」，宣示從五感體驗出發提升服務品質。

桃機公司指出，今年春節疏運期間桃機旅客估計約有98萬8000多人次，桃機公司特別規劃「遇見國門香」活動，從即日起至2月28日，旅客只要到桃園機場A5、B5、C1及D6候機室，就可以透過香氛自動噴霧機進行聞香體驗。

桃機公司說，其中的C1「木育森林候機室」，透過香氛自動噴霧機釋放「國門香」，搭配現場森林造景與鳥叫蟲鳴音效，讓旅客在候機時彷彿置身台灣山林之間，更能體驗桃園機場以客為尊的五感服務。

桃機公司特別將國門香製作成香膏，旅客可在A5、B5及D6候機室，利用現場提供的實體明信片或掃描QR code寫下新年期許，投入郵箱或線上填寫完成後參加抽獎，就有機會獲得桃機公司回寄加蓋紀念章的明信片以及「國門香限定香膏」一份，收藏專屬台灣的獨特芬芳。

桃機公司指出，「國門香」是以台灣森林、廟宇線香與茶文化為發想，運用木質調的檜木、針葉森林、雪松和跟茶元素勾勒出氣味輪廓，清新淡雅充滿層次的獨特香氣營造機場氛圍。（編輯：陳清芳）1120118