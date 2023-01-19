日月潭櫻花季2月浪漫登場 暨大九族伊達邵都可賞

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣19日電）迎接春櫻，日月潭周邊如暨南大學、九族文化村、伊達邵、慈恩塔、金龍山等地都可賞櫻，暨南大學今天宣傳，八重櫻、山櫻花、枝垂櫻、昭和櫻等千株櫻花，年後將陸續綻放。

日月潭櫻花季2月初浪漫登場，2大必訪賞櫻景點國立暨南國際大學、九族文化村將辦多場活動，包含櫻花茶會、講座、自行車遊程、市集、人文體驗等，推薦地點還有伊達邵親水步道、慈恩塔步道、金龍山步道、石佛公園、魚池鄉香茶巷及有水巷、信義鄉光復巷等地。

交通部觀光局日月潭國家風景區管理處今天發布新聞稿表示，九族櫻花祭系列活動每天贈免費燈籠，讓遊客提著去賞夜櫻，還規劃太鼓迎春、櫻花鄉情民歌、夜舞祭、舞蹈快閃展演、浴衣出租、花見野餐席、櫻花市集、花見通童玩攤等，讓遊客彷彿置身日本賞櫻。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

日月潭管理處表示，暨南大學是近年熱門的賞櫻景點，今年暨大賞櫻茶會結合櫻花、茶道、咖啡、音樂，邀遊客在千株櫻花樹下品好茶，校方同時結合在地業者於2月1日至28日推出「蛙寶市集」，讓賞櫻好吃又好玩，別忘帶野餐墊、桌椅、飲品、茶具悠閒放鬆。

暨南大學今天對外宣傳，校長武東星表示，暨大海拔665公尺、占地150公頃，空氣清新，種植上千株櫻花包含八重櫻、山櫻花、枝垂櫻、昭和櫻，將陸續在年後綻放，1月28日、2月5日、11日、18日、19日安排櫻花茶席。（編輯：郭諭儒）1120119