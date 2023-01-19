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搶攻自動販賣機70億商機 統一超開發「人生飲料機」

2023/1/19 20:51
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（中央社記者曾智怡台北19日電）搶攻自動販賣機新台幣逾70億元商機，統一超商以「盲盒」概念，開發首台「人生飲料機」智FUN機，即日起於高雄夢時代購物中心登場，由消費者自行選擇「升官」、「初戀」等人生滋味，進而獲得對應飲品。

統一超商今天發布新聞稿表示，積極拓展未來科技零售市場，瞄準自動販賣機年產值超過70億元商機，「智FUN機」依商圈屬性開發多款商業模式，持續注入創新元素，目前共有5款智能販賣機型，包括 4℃、18℃、CITY CAFE、現做熱便當等4種智能販賣機型。

如今再加入人生飲料機機型，服務機台總數近1600台，持續提供智能、便利、多元的生活消費體驗。

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統一超商指出，人生飲料機智FUN機外型以別具趣味插畫設計包裝，消費者可自行於機台上選擇想品嚐的人生滋味，如「升官」、「大吉」、「轉運」、「初戀」、「挨罵」、「想念」等，將驚喜提供對應的飲品，因此也成為人生解盲機。

統一超商表示，人生飲料機智FUN機首台選在高雄夢時代購物中心，看準人潮流量大、全客層接觸優勢，首創兼具「人生解盲」創新功能，共有12種品嘗人生選擇，依循智FUN機簡單步驟、輕鬆選購，若使用已綁訂OPEN POINT會員帳戶的icash 2.0支付，還能一次完成支付、累點、存發票3大購物流程。（編輯：潘羿菁）1120119

#統一超商
#統一
#人生飲料機
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