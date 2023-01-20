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中油春節不打烊 推薦出遊民眾品嚐自有咖啡品牌

2023/1/20 15:49
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（中央社記者曾智怡台北20日電）中油春節期間不打烊，除部分加油站營業時間略作調整，其他主要地區的直營加油站仍維持24小時營業；中油也歡迎出遊民眾前來品嚐自有咖啡品牌「Cup & Go 來速咖啡」，全台共116座加油站皆有販售。

中油今天發布新聞稿表示，為服務春節期間返鄉及外出旅遊的顧客，中油加油站將於春節連假期間加強公廁清掃人力，提供民眾乾淨、舒適的友善如廁環境；自有咖啡品牌「Cup & Go 來速咖啡」已陸續在各地加油站設點，從北到南共116座加油站販售，歡迎民眾在旅途中到加油站休息、加油、喝咖啡。

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此外，為增添年節喜氣氛圍，13日起，民眾凡在中油加油站加油或消費，即可獲贈應景春聯及紅包袋，數量有限，送完為止。

中油表示，身為國內油品市場領導品牌，持續提升軟硬體服務品質、優化「中油Pay」行動支付及推出自有咖啡品牌「Cup & Go 來速咖啡」，品牌已連續第22年榮獲讀者文摘「信譽品牌白金獎」，「公廁服務」更獲得國家品牌玉山獎「最佳人氣品牌獎」。（編輯：趙蔚蘭）1120120

#中油
#玉山獎
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