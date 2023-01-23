公職退休盡情發展興趣 林斯華樂當「古物獵人」

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銀髮族再創就業第二春2（中央社記者李先鳳花蓮縣23日電）花蓮縣稅務局退休的林斯華喜歡老東西，搜羅上萬件古物，足跡遍及台灣各地擺攤交流，也是在花蓮六期重劃區擺攤賣古物第1人，如今蔚為風潮；他希望能傳承台灣文物鑑賞常識。

因為擺攤賣古物，近年與同好成立「花蓮在地文化市集協會」，提供文化，藝術，創作交流。林斯華說，古物使他的生活有樂趣，退休後有更多時間參與各種文物、文化展覽交流活動，「是我公職退休生涯規劃的第一首選、我會繼續玩下去，直到動不了的那一天。」

花工畢業的林斯華對繪畫、雕塑有興趣，曾拜師學藝，民國85、86年參加洄瀾美展，油畫作品曾獲優選，應用美術類作品也入選佳作，對於藝術有獨到的眼光。

自稱「古物獵人」的林斯華說，有些人搜集木作、有些人搜藏瓷器、佛像，自己是什麼都蒐羅，包括書籍、招牌、舊器物、皮衣、鐵件等，而小件物品像是機械錶、鋼筆、打火機、小刀、文獻類等，只要老東西都收，甚至日治時期的時鐘、留聲機等都有，瓷器比較少，因為怕碰撞摔破。

邁入古稀之年的林斯華活力充沛，在吉安鄉有一家古物賣店，一屋子有30多年來的收藏、數萬件古物推疊滿滿；擺在門口一輛40年代的機車，是他最喜歡的物件，當年他花了新台幣10多萬元飄洋過海船運來台，他非常珍愛，經常擺出帥氣姿勢與古董機車合照。

林斯華的顧客來自全台各地，有人從臉書詢問開始一路追蹤，有人專程來到花蓮找到他的店買貨，有人經常到六期重劃區他的攤位尋寶，甚至有劇組為了拍戲跟他下單，要找相關年代的物件。

林斯華回憶當年，最早是瑞穗老家有些舊東西，像是一組磨米用的石磨，曾被人買走，後來他心念父祖輩務農的辛勞值得回味保存，又費盡心血找到買回來。

林斯華說，國道5號雪山隧道未通車前，經常開車走蘇花公路，即使路途不便與遙遠，總是不畏辛勞地跑到新北市重新橋、福和橋一帶、及高雄、台中的跳蚤市場覓貨、交流。一開始只是自己收藏，後來覺得透過交流，可以讓後代知道老一輩的器具物品是有感情、有溫度的。

觀察古物市場的起伏，林斯華認為早年花蓮古物市場剛啟萌，而且大家手邊都有錢，會買些物件回家擺設；20多年前，在花蓮他第一個擺攤，慢慢發現有經商失敗的生意人、有從中國大陸返鄉的台商等，越來越多人加入，盛況時約有100多攤，還有來自高雄、台中、桃園等的同好都來試水溫。

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林斯華提醒，工作退休後切勿把退休金全部投入，風險太大，自己是從還在工作時就開始玩票性質開始，慢慢累積經驗；他只搜藏台灣本土的老東西，中國大陸的贗品、仿品太多，較不接觸，不論什麼東西，都是要做功課、去研究的。

子女成家立業、邁入退休生涯，林斯華從自己的興趣中走出一條不同的人生道路，他說，「把知道的台灣本土文物鑑賞常識傳給年輕一代，不要讓文史記錄漸漸消失，否則是台灣本地民俗文化的損失，我只是盡小小的一份心力而已。」（編輯：孫承武）1120123