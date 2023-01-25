大樂透加碼送出148組百萬元 123人獨得百萬獎金

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台灣彩券公司統計，截至24日已進行5期開獎，累計送出148組100萬元，總共新台幣1.48億元的加碼獎金。圖為農曆大年初三民眾在吉祥金獅錢買彩券期望樂透。中央社記者郭日曉攝 112年1月24日

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（中央社記者鍾榮峰台北25日電）大樂透農曆春節期間加碼，台灣彩券公司統計，截至大年初三（24日），已進行5期開獎，累計送出148組100萬元，總共新台幣1.48億元的加碼獎金。以中獎注數來看，已有174位幸運兒中獎，其中有123人獨得百萬獎金，占比約70.7%。

今年春節加碼活動大樂透從小年夜（20日）起天天開獎到元宵，預計要送出360組100萬元的春節大紅包獎項。

台彩從系統資料分析，174張中獎彩券的平均單張投注金額約1765元，約是去年同期的2倍，從選號方式來看，有超過8成（87.4%）採用電腦選號，自選號碼中獎占比僅12.6%。

此外台彩分析，有22張中獎彩券採取包牌，占比約12.6%，和去年同期相較，包牌比例大約是去年（8.7%）的1.5倍。

若從包牌中獎的22張彩券分析，台彩指出，近5成（45%）的中獎人是採用系統7（即「7連碰」，一次包7個號碼，投注金額350元」增加中獎機會；另有約3成（32%）的中獎人採用系統8（投注金額1400元）；此外，採用系統9（投注金額4200元）、系統10（投注金額10500元）的占比各約14%和9%。

台彩提醒，今年到元宵節為止，大樂透天天都有開獎，加碼的春節大紅包獎項總共要送出360組100萬元，目前還剩下212組100萬元。（編輯：楊凱翔）1120125