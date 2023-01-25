國道初四上午多起事故造成回堵 均已排除

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（中央社記者林長順台北25日電）今天大年初四，高速公路局指出，國道1號北向346.3公里、南向368.3公里、國3北向228公里上午分別發生追撞事故，造成回堵，影響整體車流甚鉅，事故均已排除。

高公局表示，截至上午11時，國道全線交通量為40.3百萬車公里，預估今天交通量為138百萬車公里，仍在預期流量之範圍內。

上午國道壅塞路段主要為國1南向湖口至新竹、彰化系統至員林；北向鼎金系統至崗山、台中至台中系統；國3南向三鶯至高原、烏日至中興、田寮至田寮系統；國5南向南港系統至頭城；北向宜蘭至頭城，其餘路段均能維持行車順暢。

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高公局指出，上午9時47分國1北向346.3公里發生3小客車追撞事故占內車道，造成回堵7公里；10時43分國1南向368.3公里發生3小客車追撞事故占中線車道，造成回堵3公里；10時57分國3北向228公里發生2小客追撞事故占內車道，造成回堵5公里，以上事故均已排除，但事故均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。

高公局預判下午重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林、國6西向舊正-霧峰系統等路段。（編輯：張銘坤）1120125