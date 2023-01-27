華航長榮綠飛行 鼓勵乘客搭機買碳權做環保

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北27日電）淨零排放已是企業求永續經營努力的目標，中華航空和長榮航空近年推出綠飛行碳抵銷計畫，鼓勵旅客搭一趟飛機花新台幣數百元購買碳權，就可和航空公司一起做環保。

長榮航空的「綠旅行碳抵銷計畫」及華航的「環保旅程-ECO Travel 碳抵換計畫」，都是與英國專業環境機構ClimateCare公司合作，邀請旅客了解飛行旅途產生的碳足跡排放資訊，並自願性參與碳抵換作業，親身實踐「碳中和」、「淨零碳」的飛航旅行理想。

旅客可直接籍由華航或長榮航空的官網，在購買機票時，利用碳足跡計算工具，計算個人搭乘航線的二氧化碳排放量，依旅程或是一次性的自主貢獻，抵銷於旅程中所產生的二氧化碳排放，達到「零碳旅行」的目標。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

根據華航及長榮航空的碳抵換計算公式，以桃園機場出發至美國洛杉磯經濟艙來回飛行為例，每人、每趟的碳排量約1.64噸，旅客購買碳權的費用，以2022年12月22日的費率來看，如果以桃園機場到東京來回經濟艙為例，每人、每趟的碳排約0.35噸，購買碳權的費用約162元。

不過，碳抵換計算與燃油使用量及載客量有關，就算同樣航線，旅客每次購買的價格也會有差異。華航和長榮航空說，目前購買碳權的主要是企業客戶，也有少數是個人購買。（編輯：陳清芳）1120127