幼兒園師生比調到1比12 教育團體籲分齡調整

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（中央社記者陳至中台北31日電）幼兒園師生比分階段調到1比12，被列為教育部未來施政重點。全教產今天呼籲，應分齡調整，小班學童需要更多關照，建議進一步調到1比10。全教總則籲同步檢討「準公幼」政策。

新舊內閣交接，教育部長潘文忠獲得留任，他昨天在教育部新春團拜中重申，幼兒園師生比從現在的1比15，改善到1比12，會是未來施政重點，目前已進入細節規劃階段，會採循序漸進辦理。

全國教育產業總工會（全教產）發布新聞稿指出，照顧年齡越小的學童，需要更多的心力，因此建議師生比應分齡調整。大班為1比12，中班應進一步調到1比11，小班則是1比10。

另一個值得注意的現象，全教產指出，受到少子女化及非營利、準公幼大量增加的影響，目前許多縣市公立幼兒園已招生狀況不佳，部分鄉下園所更只招到5成左右，須採混齡編班。建議混齡班師生比參考現行偏鄉、離島地區狀況，定在1比7左右。

全國教師工會總聯合會（全教總）理事長侯俊良表示，幼教師生比已超過40年未調整，全教總倡議多年，感謝教育部從善如流，並期待貫徹原有幼教政策的完整性，不因內閣替換而有所變化。

侯俊良提醒，調整師生比是台灣幼教史上的重要變革，各種配套必須嚴謹周詳，應同步將準公共化幼兒園（私幼與政府簽約並獲補助）減量，提高加入標準。目前一些準公幼以才藝班綁定收托時間等方式，間接提高收費，出現各種副作用。

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全教總也呼籲盤整課後留園制度，兼顧幼教勞權與家長需求，並提高幼教現場待遇和尊嚴。檢視過高工時、道德包袱綁架等問題，才能留住優秀人才。

對此，國教署學前教育組長王慧秋表示，目前相關細節都在研議中，等具體方案確認後，會再對外公布。她說，師生比會採循序漸進方式調整，從公共化幼兒園（公幼、非營利）先行試辦，自112學年度起分階段逐年調降。私立幼兒園（包括準公幼）則會以調整獎勵補助方案的方式辦理。（編輯：管中維）1120131