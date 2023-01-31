響應台灣燈會 全聯使用逾2700片LED打造數位迷宮

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北31日電）台灣燈會暌違23年重返台北，全聯在信義區四季酒店預定地打造「光鑰未來_全聯25」數位迷宮燈飾作品，使用逾2700片LED打造光影沉浸秀。全聯董事長林敏雄今天親自到場體驗，除感謝新舊市府團隊支持，也強調一定確保民眾觀展安全。

全聯表示，自1998年成立至今已邁入25週年，為回饋民眾並響應「2023台灣燈會在台北」，今年特別攜手科技展演藝術策展人馮建彰帶領的台灣團隊「FREES」，與國際知名土耳其「OUCHHH」創意新媒體團隊，打造出這個作品，由4層樓高（12公尺）的LED數位光塔，帶領參觀者進入一個全新的視覺世界。

全聯今天舉辦「光鑰未來_全聯25」點燈記者會，林敏雄、台北市長蔣萬安、前市長柯文哲、文化部長史哲皆到場。

林敏雄致詞表示，台北燈會睽違23年由北市府主辦，非常榮幸能共襄盛舉，對於舊市府熱烈招商、新政府團隊熱情支持，以及文化部長（史哲）支持燈會表達感謝，展期間全聯一定會保護安全有序，且會在最短期間恢復原狀，「請市府團隊放心，我們一定會做到」。

策展人馮建彰說明，光鑰影像製作背景由OUCHHH取用大數據製作，台灣燈會在台北即時人流、捷運進出站人流、YouBike等交通流，甚至到全聯會員過去25年來所創造的數據成績等，都將以流動式畫面展現即時光影變化。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

Ouchhh 藝術家Ferdi Alici與Eylul Alici 指出，「光鑰未來_全聯25」使用OUCHHH最大規模的作品展出，甚至有超過10件作品從未在台灣曝光過，另有3件專門為本活動創作的作品，尤其迷宮中的光塔更是首次在國際上讓觀眾能同時體驗內外的AI裝置藝術。

「光鑰未來_全聯25」將於2月5日元宵節正式登場，展出共15天，每天自晚間5時至10時點燈，每日展演10場光影沉浸秀，每半小時一場，今天起可至專屬活動網站預約，每一手機號碼同一場次至多可預約1至4人，每日至多可預約一場次，並視預約報到狀況，開放現場排隊觀眾入場。（編輯：趙蔚蘭）1120131