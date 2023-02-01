大學生組牧羊人計畫 幫助高中生選系

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（中央社記者陳至中台北1日電）大學升學季即將到來，許多人都在為選系苦惱，由學生自主發起的「台大牧羊人計畫」，3日到12日將邀請60多名跨校大學生擔任講者分享，幫助高中生找到合適的校系。

台大牧羊人計畫由跨校學生自主發起，創辦人之一的鍾皓恩，目前就讀台大政治系3年級，他有感於當初選系時受到許多學長姊幫助，與7名台大領導學程的同學組成團隊，希望透過分享與回饋，幫助高中生瞭解校系與未來職業的關聯，在求學路上少一點後悔。

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牧羊人團隊去年7月、12月曾舉辦科系分享講座，吸引超過3200人報名。團隊今天發出新聞稿，將於本月3日到12日擴大舉辦大學科系分享講座，邀請約60名來自台大、清大、政大、成大、台師大等校學生擔任講者，即日起開放全台高中生免費報名。

團隊成員顏郁蓁表示，這次的科系分享講座是規模最大的一次，講者陣容十分華麗且難得，開放不到2週，已有超過3000人報名。相關資訊可參考牧羊人計畫臉書粉絲專頁。（編輯：李亨山）1120201