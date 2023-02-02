2/4起連3天中部以北易有雨 賞花燈需帶傘

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（中央社記者張雄風台北2日電）氣象局今天表示，明天下午開始中南部雲量增加，預估4日至6日受到華南雲雨區東移影響，中部以北易有局部短暫雨，出門賞花燈需帶傘；北台灣偏濕涼，中南部留意日夜溫差。

中央氣象局預報員曾昭誠告訴中央社記者，明天、4日仍然受東北季風影響，明天白天降雨區域以桃園以北及東半部地區有局部短暫雨為主；預估明天午後中南部雲量開始逐漸增多。

曾昭誠表示，預計4日起華南雲雨區東移，持續影響至6日，雨區擴大，中部以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲；中部以北的民眾若要欣賞元宵花燈，可能要記得帶傘；預估7日至9日華南雲雨區的影響減輕，又轉為以東北風迎風面的北部及東半部地區易有局部短暫雨的天氣，其他地區為多雲到晴。

氣溫方面，曾昭誠指出，明天、4日仍受東北季風影響，北台灣天氣偏涼，白天高溫攝氏17至19度，中部及花蓮高溫約21到25度，其他地區仍有25至30度；各地早晚低溫約15至17度，中南部地區需留意日夜溫差。

曾昭誠說，雖然5日起東北季風減弱，北台灣氣溫可回升約1、2度，但由於天氣是陰天加上綿綿細雨，因此體感上並沒有太大差異。

曾昭誠提醒，5日晚間至6日清晨西半部地區留意霧或低雲，影響能見度。（編輯：李亨山）1120202