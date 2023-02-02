農委會首名女副主委杜文珍 推進防疫及產業升級

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（中央社記者楊淑閔台北2日電）農委會今天公告防檢局長杜文珍調陞副主委。杜文珍是農委會首名女性副主委，參與推進台灣成為口蹄疫非疫區並防守非洲豬瘟，她說，將朝成為傳統豬瘟非疫區及推展屠體評級邁進。

農業不只看天吃飯，極端氣候加劇，防疫挑戰升溫，國內外產銷也受國際局勢牽動，動輒影響產業生計。農委會近年發揮團隊精神，帶領產業革新觀念，在防疫上寫紀錄，不僅成功防守非洲豬瘟、告別口蹄疫疫情，同時讓禽流感疫情獲得掌控，並規劃傳統豬瘟拔針，可望在113年6月後成為非疫區。

杜文珍因為是首名農委會女性副主委而受關注。其實，事務官出身的她，專業背景深厚，在擔任防檢局長之前，與帶領農委會團隊操盤防疫有成的前副主委黃金城一樣，都有獸醫背景，且都曾是家畜衛生試驗所所長，此外，她還是中華民國在世界動物衛生組織（WOAH）的常任代表。

杜文珍告訴中央社記者，現在也還是WOAH的常任代表，當年很樂意接任此職務，是因為認為台灣在防疫上做得很認真，非常樂意將相關經驗帶到國際分享。

杜文珍回憶，十足目虹彩病毒在國內發生時，很佩服黃金城對於既不是台灣規定應通報、也不是WOAH要求通報的疾病，仍延續之前面對牛結節疹等疫情的態度，「發生就面對並解決」，第一年處理後主動通報WOAH，與周邊海洋國家分享因應之道獲得肯定，家衛所因而獲邀投入設置此疫情的參考實驗室。

也因此，家衛所的水生動物疾病診斷實驗室獲得WOAH認可成為全球首個、也是唯一的十足目虹彩病毒（DIV1）參考實驗室。杜文珍開心地說：「從新疾病發生，變成世界參考的實驗室，這是世界第一個，也是唯一。」

值此之際，擔任操盤動植物防疫的副主委之職，責任很重，因為防守非洲豬瘟有成、口蹄疫成為非疫區等，都不代表結束，必須持續，並有新挑戰。杜文珍說，「防疫真的就是也要仰賴所有人觀念改變」，例如當初口蹄疫要拔針，產業界也很怕，但是因為非洲豬瘟防疫有成，讓產業界信服、有信心，進而全面配合。

杜文珍還舉例，甚至COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的爆發，也改變所有人的防疫觀念與習慣，因而更能體會不能從疫區國家帶豬肉等產品入境的重要性，產業界也更願意徹底落實生物安全防治規定，深諳自己的產業要靠自己守護。

展望未來，傳統豬瘟若能滅除，加上農委會已推動養豬產業升級，包含持續推動屠宰場取得肉品衛生安全管制系統（HACCP）認可、建置冷鏈倉儲物流等，台灣生鮮豬肉不僅有機會恢復出口，其實農委會已累積近10年默默在布建推動接軌國際運作的屠體評級制度，然而習慣吃溫體豬肉的台灣社會，還需要點時間改變觀念。

杜文珍說，雖然屠體評級的儀器參數都有輸入了，交易拍賣機制軟硬體等機制也需準備妥當，每一環節都要到位才能試做，推動此機制不僅是為了能出口，同時是為產業升級以利永續經營，並兼顧食安，農委會確定持續往新頁邁進中。（編輯：管中維）1120202