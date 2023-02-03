高雄智慧農業驚豔聯合國協會 科技大使在台簽署MOU

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（中央社記者洪學廣高雄3日電）高雄田寮咖啡導入智慧農業，達到環境監控和灌溉自動化，聯合國協會科技大使Peter Kuo大為肯定，更在高雄簽署MOU盼共同推動SDGs永續發展目標，推廣智慧農業科技。

高雄市政府農業局推動智慧農業補助計畫，協助田寮生技數位科技公司針對滴灌技術加以改良，並整合物聯網達到環境監測與灌溉系統自動化，同時結合手機App隨時掌握農場數據，可連接感測土壤溫濕度、PH值、環境溫溼度等，以滴灌系統提供植物水分及液態肥料，有效穩定水源供應，達到省工30%、省時30%成效。

聯合國協會科技大使Peter Kuo參觀咖啡農場智慧農業模組後深表認同與肯定，並在農業局見證下，與田寮生技數位科技股份有限公司暨高雄市智慧農業科技發展協會簽署MOU協議，未來將以推動SDGs為目標，讓台灣智慧農業科技技術和產品推廣到世界各地。

「我的主要任務是在世界尋找解決和幫助實現聯合國 SDGs技術。這是一個重要的使命」，Peter Kuo表示，在得知高雄已經實施永續發展目標後，真的很驚訝興奮。高雄田寮的咖啡農場技術比自己目睹的加州要先進得多，期待與高市府合作將這種成功模式，分享給世界各地的人們。

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農業局今天發布新聞稿指出，農委會希望打造「韌性農業」，將農業災害預警及發展智能農業設施納入氣候變遷調適策略。高雄不但率先響應，去年提供高雄SDGs自願檢視報告，也建置高雄農來訊，以氣候行動作為主要核心目標，提供農友智慧產銷服務，並獲得智慧城市創新應用獎、世界資訊科技大會（WCIT）數位機會包容獎佳作及Gartner政府數位創新服務獎亞太區首獎。（編輯：黃世雅）1120203