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東海大學跨校團隊閃耀史丹佛設計競賽 4月前進美國

2023/2/3 16:48（2/3 17:31 更新）
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美國史丹佛大學舉辦的「第10屆2023年全球長壽設計競賽」公布入圍結果，東海大學工業設計系學生周悅儒（左3）組成的跨校設計團隊脫穎而出，以排序第一入圍世界8強，4月將代表台灣前往美國決賽。（東海大學提供）中央社記者趙麗妍傳真 112年2月3日
美國史丹佛大學舉辦的「第10屆2023年全球長壽設計競賽」公布入圍結果，東海大學工業設計系學生周悅儒（左3）組成的跨校設計團隊脫穎而出，以排序第一入圍世界8強，4月將代表台灣前往美國決賽。（東海大學提供）中央社記者趙麗妍傳真 112年2月3日
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（中央社記者趙麗妍台中3日電）東海大學工設系學生周悅儒組成的跨校團隊，參加美國史丹佛大學舉辦的「第十屆2023年全球長壽設計競賽」，以2 Care監測牙周健康工具獲得認可，4月前進美國決賽。

東海大學今天發布新聞稿指出，美國史丹佛大學舉辦的「第十屆2023年全球長壽設計競賽」昨天公布入圍結果，東海大學工設系學生周悅儒組成的跨校設計團隊，在全球38個國家、241個隊伍中脫穎而出，以排序第一入圍世界八強，4月代表台灣前往美國決賽。

史丹佛大學長壽中心以「優化健康壽命：在每個年齡段都生活得很好」為主軸，向全球大學提出挑戰，提供超過美金2萬元獎金及美金5萬元以上的企業直接合作計畫，吸引世界學子創意發想，鼓勵學生設計產品和服務，為現代高齡化社會日趨嚴重提前布局。

東海大學工設系教授羅際鋐表示，這項競賽已經舉辦10年，在國際上受到肯定，是標竿型的獎項，這次競賽贊助企業陣容強悍，美國上市公司Target及日本Honda公司等皆列席。

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這個創意計畫是周悅儒的畢業專題，邀請明志科技大學、國立台北教育大學的同學一同參加，並以「2 Care監測牙周健康工具的新穎設計」，奪得35名設計與科技業的專家、創業投資者等所組的評審認可。

東海大學校長張國恩表示，這次入圍的包括美國常春藤賓州大學、卡內基美隆大學、以及北京理工大學等名校的團隊。周悅儒得獎，全校師生與有榮焉。（編輯：郭諭儒）1120203

#周悅儒
#東海大學工設系
#美國
張國恩
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