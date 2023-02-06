創全台首例 中山大學獲選MIT中文項目移地教學場域

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（中央社記者曾以寧高雄6日電）中山大學創全台首例獲美國麻省理工學院（MIT）中文項目選為移地教學課程場域。美方師生在農曆年前來台，進行文化交流參訪，也在語伴和接待家庭陪伴下體驗農曆新年。

中山大學今天新聞稿指出，MIT師生由中文項目主任廖灝翔（Haohsiang Liao）率隊，期間安排密集華語教學課程與文化參訪交流，除參觀年貨大街、品嘗台灣夜市美食、體驗武術和太極拳，還到佛光山體驗靜坐和茶道，也至台北和台南分別參觀國立故宮博物院及台灣歷史博物館，行程充實緊湊。

參訪期間適逢農曆新年，中山大學更安排美國學生在語伴和接待家庭陪伴下，一起吃團圓飯，歡度除夕，體驗過年氛圍。

廖灝翔指出，去年與中山大學簽訂MOU後，多次與中山華語中心討論細節，設計這次全新的移地教學課程。今年1月首次來台，透過2週密集課程，上午安排針對性語言課程練習華語，輔以歷史文化介紹，下午則結合文化參訪及人員互動，讓學生拓展視野。

MIT大三學生劉愛琳（Eileen Liu）說，經過此行，觀察到台灣語言用字常受日文影響，在華語文標題和廣告中隨處可見夾雜日文用法；日常生活中常見各種廟宇、夜市及摩托車，覺得相當新奇。

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大四學生周安娜（Anna Chau）則覺得台灣人很有禮貌且熱情好客，除了對於常聽到的「不好意思」感到印象深刻外，至各處參訪時還常收到來自不同人的禮物，且到處都有便宜又好吃的美食，讓她非常喜歡。

中山大學校長鄭英耀表示，成為MIT華語文移地教學來台首選，顯示中山大學在華語文教學領域的用心與努力被看見，欣見與MIT師生分享傳統文化與美麗校園，盼雙方在華語文移地教學課程合作長長久久。（編輯：黃世雅）1120206