林莊淨水場設施遭土石壓毀 台水搶修明完成緊急供水

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（中央社記者謝方娪台北6日電）受大雨侵襲影響，陽金公路4公里處山壁5日晚間9時左右崩落，壓毀林莊淨水場3座快濾桶，台水隨即成立緊急應變小組調度供水，原預計8日前完成緊急供水工程，將提前至2月7日下午完成。

受近日東北季風影響，台灣東北角連日大雨，新北市金山區台2甲線4公里處5日晚間發生大規模土石坍崩意外，台灣自來水公司林莊淨水場遭土石淹沒，相關設備嚴重受損，全場已無法出水（每日出水約5500噸）。

台水公司今天發布新聞稿表示，5日晚間10時30分已成立緊急應變小組，並在第一線人員努力下，當晚11時即將林莊淨水場供水轄區切換為中幅淨水場支援因應，以降低民眾用水衝擊。

台水董事長胡南澤今天上午9時前往第一區管理處聽取災損報告及掌握現況，指示由台水副總經理穆岳鈞率隊進駐前進指揮所統籌調度各項搶修物資及供水調度事宜。

台水指出，林莊淨水場供水區目前已改由中幅淨水場調節供水，不過還有高地用戶約300戶暫以水車協助送水。

台水表示，目前土石仍持續崩落中，感謝公路總局協助搶通道路，台水積極搶修，原預計8日前完成緊急供水工程，將提前至7日下午完成，以解決民眾用水之苦。

台水已設立5處臨時供水站供民眾取水使用，包括六股里的頂六股3號活動中心前面；清泉里的法鼓路118號廟前面廣場；五湖里的自強路20號、南勢54號消防隊旁邊運動休閒廣場；美田里的文化二路2號金山高中。

台水說明，搶修期間民眾若有用水疑慮，請撥打台水公司24小時免費客服專線1910或第一區管理處萬里金山營運所02-24922415洽詢。（編輯：郭無患）1120206