鳴日號第2季將開17趟次 以手機攝影為主題

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（中央社記者余曉涵台北7日電）台鐵觀光列車鳴日號今天公布第2季將開出17趟次，並以手機攝影為主題，將邀請專業攝影師在列車上舉辦課程講座。

台鐵觀光列車鳴日號深受旅客喜愛，雄獅旅遊今天發布快訊表示，今年第2季行程共計17個趟次，超過2000個席位，將於2月9日上午10時起於雄獅旅遊官網開放搶購。

雄獅旅遊表示，鳴日號本季以「手機攝影」為策展主題，除了贈送個人照的專屬明信片外，也邀請專業攝影師在列車上舉辦課程講座，行程則是探訪台北「藝文秘境」及花東「神級海景」，讓遊客學攝影還能現學現玩。

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雄獅旅遊表示，「藝文秘境」行程除了安排參觀兩廳院，從觀眾席到珍藏黑膠室，挖掘各角落的精彩故事與秘密外，也能欣賞林懷民的經典舞作「薪傳」及拾念劇集的「鯨之嶋」演出，還會前往深具文化歷史底蘊的圓山飯店，參觀最新開放人氣很高的東密道及孔二小姐故居。

花東景點方面，雄獅旅遊說，行程中規劃走訪花東美拍景點，如必拍的「神級海景」花蓮天空之鏡，體驗騎沙灘車的刺激快感，再搭上號稱與世界分手的列車「藍皮解憂號」，拍攝「台東藍」的漸層海景。（編輯：陳政偉）1120207