台南官田土雞場檢出禽流感 撲殺逾3.7萬隻

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台南市政府農業局8日公布官田區一處養雞場確診為H5N 1亞型高病原性禽流感，已由動物防疫保護處人員完成撲殺。（台南市農業局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年2月8日

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（中央社記者楊思瑞台南8日電）台南市政府農業局今天公布官田區一處養雞場確診為H5N1亞型高病原性禽流感，已由動物防疫保護處人員完成撲殺場內飼養的3萬7359隻土雞，並加強周邊防疫措施。

台南市動保處新聞稿指出，2日接獲官田區一家養雞業者主動通報場內雞隻異常死亡後，立即派員至現場移動管制及疫情調查，並採樣送驗，經確診為H5N1亞型高病原性禽流感，已於6日完成撲殺3萬7359隻雞，運至焚化爐銷燬，並全場消毒，以阻絕疫病傳播。

台南市動保處指出，後續針對撲殺場周邊半徑3公里內，共16場養禽場實施採樣監測，3至5公里內23場禽場訪視檢查，同時加強化製場死亡化製數量異常管控、稽查化製車輛清潔消毒等措施，並持續派遣消毒車加強撲殺場周邊公共區域消毒。

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動保處指出，全球高病原性禽流感疫情持續嚴峻，台灣候鳥路徑上游國家（韓國與日本）持續發生禽流感，候、野鳥攜帶病毒及環境潛存病毒仍為案例發生主因，近來中南部各縣市接連傳出疫情，養禽業者務必提高警覺，修補禽舍防鳥圍網破洞，防範所飼養禽隻與野鳥接觸。

動保處指出，各養禽場也要針對進出人員、車輛、箱籠加強清潔消毒，並增加禽場消毒頻率，若發現場內禽隻有精神沉鬱、食慾不振、產蛋率下降等症狀或異常死亡情形，應立即通報動保處。（編輯：郭諭儒）1120208