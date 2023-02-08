台日攜手 鳳梨釋迦牛奶冰3/7東京食品展亮相

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（中央社記者楊淑閔台北8日電）農糧署今天為甜蜜蜜的鳳梨釋迦推出「最愛釋妳」情人節活動，濃郁的果乾讓韓國網紅有璟說會一口接一口地吃，結合富良野牛奶的鳳梨釋迦牛奶冰淇淋，3月7日將在東京食品展推出。

2021年9月20日，中國暫停台灣鳳梨釋迦輸入，為拓銷鳳梨釋迦到中國以外的市場，並符合國際檢疫要求，可延長銷售期的加工品研發持續進展。

行政院農業委員會農糧署今天舉辦「最愛釋妳」鳳梨釋迦加工品上市記者會，宣布搭配2月14日西洋情人節前，以「初戀」為主題，展開鳳梨釋迦加工新品的海、內外行銷活動。

農糧署長胡忠一表示，這次結合中興大學、弘光科技大學等校的食品相關科技研發能量，推出鳳梨釋迦氣泡黑麥汁、白麥汁飲品，還有運用低溫烘製，鎖住果香、營養價值及維持白色果肉色澤的果乾上市。

現場安排韓國網紅「有璟」連線品嚐，她說：「果乾的甜度剛剛好，會讓人一口接一口地吃。」胡忠一說，1月30日首批冷凍鳳梨釋迦全果、冰棒、切塊等產品已輸入韓國，將在韓國通路、電商銷售。

接下來，胡忠一再與日本議員澀谷正文連線，來自日本富良野的他說，當地9年前成立親善協會，邀請喜歡台灣的人士、企業加入，這次將使用北海道富良野的牛奶，結合從台灣輸入的鳳梨釋迦凍果，開發製成鳳梨釋迦牛奶冰淇淋新品，未來將在日本賣場及樂天、Amazon等電商銷售。

胡忠一說，台日攜手開發、值得「釋」目以待的新品，3月7日將在東京食品展推出，屆時農委會主委陳吉仲與他也會出席發表活動。他說明，澀谷正文之前也協助遭遇中國暫停輸入的台灣鳳梨鮮果銷售日本，這次再出手相助，開發新品在日本銷售。

除了結合富良野牛奶的鳳梨釋迦牛奶冰淇淋，在台灣尚吃不到，其餘可在台東縣各農會超市據點選購，或者可上「台東鳳梨釋迦」網頁訂購宅配到府。

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關於鳳梨釋迦鮮果目前還無法輸入日本、韓國，與台灣有果實蠅有關。胡忠一說，對照芒果外銷已有處理技術可克服，鳳梨釋迦的檢疫技術還要努力，在此之前，凍果經急速冷凍歸為食品，可輸銷日、韓等國，全年都可出口。

胡忠一還說，以今年產量1.8萬公噸來說，強化內、外銷及加工處理目標為1.5萬公噸，已完成6300多公噸，產季到4月，會在產期達標；價格在春節後價格有略往下掉，近日回升，目前拍賣價每公斤新台幣45元；另外已輔導農民轉作360公頃，今年要推進至500公頃。（編輯：郭諭儒）1120208