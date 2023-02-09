國際學生光學設計競賽 北科大學生奪冠

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台北科技大學光電工程所碩二學生邱柏翰（左2）參加國際光電工程學會（SPIE）在美國舉辦的「2023年學生光學設計競賽」，以英文報告北科大與華碩電腦合作AR眼鏡光學設計的研究成果，拿下第一名。（北科大提供）中央社記者陳至中台北傳真 112年2月9日

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（中央社記者陳至中台北9日電）台北科技大學光電工程所碩二學生邱柏翰參加在美國舉辦的「2023年學生光學設計競賽」，以與華碩電腦合作的AR眼鏡光學設計研究成果，在各國頂尖大學學生中脫穎而出，拿下第一名。

北科大今天發出新聞稿，國際光電工程學會（SPIE）1月底在美國舊金山舉辦「2023年學生光學設計競賽」，只有以海報或口頭報告形式入選SPIE的AR（擴增實境）、VR（虛擬實境）、MR（混合實境）會議的學生才能參賽。

北科大光電工程系副教授鄭鈺潔帶領研究團隊，在SPIE研討會中爭取到口頭報告機會，並由碩二生邱柏翰代表參與設計競賽，與另外6名美國、法國頂尖大學博士生同場競技。

邱柏翰在短短3分鐘的時間，以英文報告北科大與華碩電腦合作AR眼鏡光學設計的研究成果，報告中使用許多生動的影片，讓評審團留下深刻印象，最終脫穎而出，獲得獎金3000美元（約合新台幣9萬元）。

邱柏翰表示，AR眼鏡的重量、外型、影像品質為影響使用者體驗的關鍵要素，而繞射波導顯示器是實現輕量化、外型類似眼鏡、影像明亮均勻等要素的主要技術。

邱柏翰指出，許多公司已成功商品化相關技術，學界卻少有研究，大多聚焦於材料製程、局部光學結構。因此，團隊最大的考驗就是只能透過分析業界已公開的專利、文章，從頭開發設計流程。

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指導老師鄭鈺潔指出，團隊全新開發的光學App能貼近光學設計者的需求，串起布局設計到光學優化的自動化流程，達到60度對角大視角的繞射波導設計，並以創新方法呈現4個自由度的光學追跡結果。

研究團隊不僅將設計方法公開，也釋出光柵布局設計工具給大眾使用，有利於AR眼鏡擴大市場應用。他們將繞射波導式的AR眼鏡流程中，最繁雜的繞射光柵布局設計程式化，透過手機即能操作的互動平台，設計者能在視覺化的介面輸入不同的設計需求，快速得到空間中光柵布局。（編輯：陳政偉）1120209