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原民生參與祭典難請假 教育部3月研議多元文化假

2023/2/9 18:40
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（中央社記者陳至中台北9日電）原住民族學生參與部落祭典，請假易受阻撓，甚至被迫請事假；教育部擬每年給予「多元文化假」，保障學生宗教自由與種族平等，預計3月召開研商會議。

台灣青年民主協會昨天晚間在臉書（Facebook）發文指出，在現行規定下，原住民族學生參加部落祭典可請「歲時祭儀假」 ，但因許多學校的請假規則沒有訂清楚，使學生請假常受阻撓，甚至被迫請事假。

其他族群、宗教、文化也有許多重要祭典，參與的學生往往也只能請事假。教育部近期召開研商會議，擬每年給予1天「多元文化假」，不納入學習評量及德行評量計算，也不影響全勤；不過青民協反映，只能請1天假連交通時間都不夠，應比照春節至少放3天。

教育部今天以文字回應中央社，現行規定下，只要學生具備原住民族身分，可依據「紀念日及節日實施辦法」向學校申請「歲時祭儀假」；其餘學生因宗教信仰及種族、地域文化所須參加的節慶活動，則經家長同意，可以事假辦理。

教育部強調，基於保障學生信仰自由及種族平等，學校應准假，國民及學前教育署已於相關會議或研習活動加強宣導。

至於研議中的「多元文化假」，教育部表示，因涉及不同宗教族群或文化假別，請假日數及流程擴及的層面較為廣泛，仍須與相關部會、學校代表及相關團體代表凝聚共識，國教署規劃於今年3月召開研商會議。（編輯：陳仁華）1120209

#教育部
#國教署
#台灣青年民主協會
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