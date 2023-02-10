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陳水扁悼祭星雲法師 昔「應世無畏」墨寶結緣

2023/2/10 17:41（2/10 17:46 更新）
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佛光山開山宗長星雲法師辭世。前總統陳水扁（前）10日下午到佛光山弔唁，前後僅停留約15分鐘、低調未受訪。（佛光山提供）中央社記者曾以寧傳真 112年2月10日
佛光山開山宗長星雲法師辭世。前總統陳水扁（前）10日下午到佛光山弔唁，前後僅停留約15分鐘、低調未受訪。（佛光山提供）中央社記者曾以寧傳真 112年2月10日
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（中央社記者曾以寧高雄10日電）前總統陳水扁今天下午到佛光山悼祭日前圓寂的星雲法師，前後僅停留約15分鐘、低調未受訪。佛光山指出，星雲法師曾贈陳水扁「應世無畏」墨寶，牽起一段緣分。

佛光山開山宗長星雲法師5日辭世，享耆壽97歲。陳水扁下午拄著拐杖、穿著一襲深色夾克，在2名隨行人士陪同下，到佛光山追悼星雲法師，佛光山住持心保和尚親自接待，並由常務副住持兼都監院長慧傳法師陪同，進入會場上香祭拜。

慧傳法師向星雲法師報告，「阿扁總統來祭拜，當時法師您送他『應世無畏』4個字，今天陳總統特別來上香」。陳水扁在頌讚會場短暫停留約15分鐘，並向現場人員鞠躬致意，便步行到傳燈樓前搭車離開，期間未接受媒體採訪。

佛光山透過新聞稿表示，據星雲法師著作「百年佛緣」套書的第3冊社緣篇裡記載，陳水扁當選總統後，曾在2000年5月至佛光山台北道場訪問，當時星雲法師正好剛開始練習書法，於是寫了「應世無畏」4字相贈。

文中提及，陳水扁曾求解「應世無畏」之意，星雲法師解釋「今後你要有仁慈道義，要急公好義，要勇敢，不要有畏懼」，當時陳水扁聽了很歡喜，並對星雲法師說，要將這副書法掛在辦公室，兩人以墨寶牽起一段緣分。（編輯：謝雅竹）1120210

佛光山以昔日老照片指出，前總統陳水扁（左）曾於2000年5月至佛光山台北道場訪問，星雲法師（右）以墨寶「應世無畏」相贈。（佛光山提供）中央社記者曾以寧傳真 112年2月10日
佛光山以昔日老照片指出，前總統陳水扁（左）曾於2000年5月至佛光山台北道場訪問，星雲法師（右）以墨寶「應世無畏」相贈。（佛光山提供）中央社記者曾以寧傳真 112年2月10日
佛光山開山宗長星雲法師辭世。前總統陳水扁（前中）10日下午到佛光山弔唁，並向現場人員鞠躬致意，前後僅停留約15分鐘。（佛光山提供）中央社記者曾以寧傳真 112年2月10日
佛光山開山宗長星雲法師辭世。前總統陳水扁（前中）10日下午到佛光山弔唁，並向現場人員鞠躬致意，前後僅停留約15分鐘。（佛光山提供）中央社記者曾以寧傳真 112年2月10日
#星雲法師
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