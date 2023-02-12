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松菸搭台灣燈會人潮 2/11逾11萬入園人次

2023/2/12 16:16（2/12 16:59 更新）
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2023台灣燈會源展區位於松山文創園區，據園區統計，11日晚間10時前單日入園人次突破11萬人次。（松山文創園區提供）中央社記者王寶兒傳真 112年2月12日
2023台灣燈會源展區位於松山文創園區，據園區統計，11日晚間10時前單日入園人次突破11萬人次。（松山文創園區提供）中央社記者王寶兒傳真 112年2月12日
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（中央社記者王寶兒台北12日電）2023台灣燈會源展區位於松山文創園區，據園區統計，昨天晚上10時前單日入園人次突破11萬人次，欣賞燈會的民眾也讓園區內商家忙著備貨、補貨，帶動店家銷量。

松山文創園區今天發布新聞稿表示，松山文創園區此次響應2023台灣燈會，結合園區進駐16家以上的特色品牌店家及企業單位參與，推出超過10檔國際IP、情人節、日本觀光特色、潮冬感謝慶等展覽活動。

2023台灣燈會試營運期間為1日至11日。松山文創園區表示，11日起進入週末時段，天氣舒適加上逢西洋情人節前夕，許多民眾攜家帶眷出遊賞燈，11日創下逾11萬入園人次，且試營運期間入園人次破56萬，相較COVID-19（2019冠狀病毒疾病）襲來前的2019年園區單月平均入園人次更高。

因應燈會帶來人潮，松山文創園區表示，為提供賞燈民眾遊園休憩服務，園區規劃超過20種特色美食、超過27家台灣風格選品伴手禮，民眾除賞燈及參觀響應活動展覽及文創店家，也帶動文創店家營業，大量參觀消費人潮讓店家需急補發票與備貨。（編輯：李亨山）1120212

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潮冬感謝慶
台灣燈會源展區 客家原民新住民作品展多元共融
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