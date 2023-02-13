午後鋒面及冷空氣接力 吳德榮：15、16日台北低溫探12度
2023/2/13 08:36（2/13 09:00 更新）
氣象專家吳德榮表示，13日下午鋒面抵達、接著冷空氣南下，愈晚愈濕冷。圖為民眾12日下午趁陽光露臉好天氣，前往台北市東湖樂活公園遊玩散心。中央社記者裴禛攝 112年2月12日
（中央社記者張雄風台北13日電）氣象局今天針對西半部、澎金馬地區發布濃霧特報。氣象專家吳德榮表示，今天下午鋒面抵達、接著冷空氣南下，愈晚愈濕冷，預估15、16日都偏冷，台北測站低溫探攝氏12度；17日起逐日回溫。
中央氣象局今天發布濃霧特報，今天台灣西半部地區及澎湖、金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，金門及馬祖已觀測到能見度不足200公尺的現象，澎湖、嘉義及台南能見度亦較低。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天上午各地晴朗穩定，西半部及金、馬有霧、影響能見度；下午起鋒面抵達，北、東部轉有雨，「強冷空氣」接著南下，氣溫驟降，夜晚轉冷。
吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明天中部以北有局部雨，各地氣溫續降，中部以北愈晚愈濕冷，15、16日北台灣冷，中南部早晚冷；15日西半部漸轉乾，大台北、東半部仍有局部短暫雨，16日天氣好轉、西半部晴時多雲，東半部多雲，東北部偶有局部短暫雨。
吳德榮強調，此波「強冷空氣」台北測站約可降至12、13度左右，平地最低氣溫可降至8度左右，氣溫變化很大，應注意保暖。
吳德榮說，最新模式模擬顯示，17日白天起至19日冷空氣逐日減弱，氣溫回升，17日各地晴朗穩定，18、19日西半部晴朗穩定，東半部多雲偶有局部短暫雨。（編輯：陳政偉）1120213
（圖取自facebook.com/CWB.TW）
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鋒面通過 午後北東轉有局部短暫陣雨