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鋒面通過 午後北東轉有局部短暫陣雨

2023/2/13 08:18（2/13 08:34 更新）
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中央氣象局表示，13日鋒面通過，迎風面的北部、東半部雲量增多，逐漸轉為有局部短暫陣雨的天氣，其他為多雲到晴。圖為台北市南港區民眾用衣服遮雨。（中央社檔案照片）
中央氣象局表示，13日鋒面通過，迎風面的北部、東半部雲量增多，逐漸轉為有局部短暫陣雨的天氣，其他為多雲到晴。圖為台北市南港區民眾用衣服遮雨。（中央社檔案照片）
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（中央社台北13日電）中央氣象局表示，今天鋒面通過，迎風面的北部、東半部雲量增多，逐漸轉為有局部短暫陣雨的天氣，其他為多雲到晴。

氣象局說明，溫度方面，中部以北低溫攝氏16、17度，其他地方19至21度，白天北部及宜花高溫約25度左右，中南部及台東仍有29至31度的高溫，南部近山區更可以到31度以上，中南部日夜溫差稍大，下午起大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，北台灣開始轉冷，南北溫差擴大，須留意溫度變化適時調整穿著。

氣象局表示，今天上午西半部地區及澎湖、金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，行車用路須注意安全；東北風增強，今天下午起嘉義以北、東北部、東部沿海空曠地區及澎金馬將有8至9級強陣風，今晚起桃園至台南、東部、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎金馬將有9至10級強陣風，基隆北海岸、東北部、東南部沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，須注意。（編輯：陳政偉）112013

（圖取自facebook.com/CWB.TW）
（圖取自facebook.com/CWB.TW）
#中央氣象局
#鋒面
#強烈大陸冷氣團
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