冷空氣13日來襲西部低溫探9度 未來一週中部以北多濕冷

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（中央社記者張雄風台北12日電）氣象局今天表示，明天中午前後北部開始轉為有雨的天氣，14、15日中部以北易有短暫雨，16日降雨緩和；明天傍晚起冷空氣影響，預估持續至16日，西半部平地低溫可降至攝氏9度左右。

中央氣象局預報員曾昭誠告訴中央社記者，明天中午前後就會有鋒面通過，北部、東半部轉為有局部短暫陣雨的天氣，中南部多雲到晴；傍晚之後冷空氣明顯增強。

降雨方面，曾昭誠指出，明天中午前後開始受鋒面影響；14、15日則有華南雲雨區影響，14日至15日清晨雨勢較明顯，中部平地也會有零星飄雨，南部仍是多雲；預估16日各地水氣減少轉乾，僅迎風面的東半部地區及大台北山區有局部短暫雨。

溫度方面，曾昭誠表示，預估明天傍晚冷空氣影響，北部、東北部開始降溫，這波冷空氣目前觀察強度在大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團之間；14至16日，中部以北、東半部整天偏冷，南部地區則是日夜溫差大。

曾昭誠說，冷空氣的影響期間，北部低溫約12、13度，中南部則是12至15度，最冷的時間點是在15、16日，北部偏濕冷，中南部因輻射冷卻影響早晚偏冷，預估西半部低溫可降至9、10度左右。

曾昭誠指出，預估17日起冷氣團減弱，各地逐漸回溫、但早晚仍偏冷，17至19日各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及大台北山區有局部短暫雨。

曾昭誠提到，由於高山降溫情況不如平地，想要見到飄雪可能不太容易，目前預測若是水氣和溫度能配合，3500公尺以上高山在14日至15日清晨降雪的機會最大。

另外，曾昭誠提醒，明天鋒面通過之前，西半部地區、金門、馬祖、澎湖易有局部霧或低雲；18、19日回溫後在中部以北、金門、馬祖也會有局部霧或低雲，影響能見度。（編輯：李亨山）1120212