探索6G前瞻技術 逾10國專家齊聚台科大交流

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（中央社記者陳婕翎台北14日電）台灣5G Open RAN生態鏈完整，首屆開放基站研討會近日在台灣科技大學舉行，超過10國專家齊聚交流，探討「開放電信系統與軟體」及「6G前瞻技術」主題。

「2023 Open RAN Workshop」開放基站研討會從13日至今天舉行，以「開放電信系統與軟體」及「6G前瞻技術」為兩大會議主題，邀集逾30名專家學者、吸引近300名與會者，來自台灣、法國、波蘭、新加坡、日本、韓國、印尼等14國家，齊聚開放基站研討會。

台科大校長顏家鈺在開幕儀式表示，5G科技應用越來越廣泛，透過Open RAN開放架構可加速5G布建，對於5G發展相當重要。

工研院資通所長丁邦安在演講中提及，國內5G Open RAN生態鏈相當完整，助力全球Open RAN產業發展，資通所基於Open RAN的架構上，持續探索6G前瞻技術。

台科大今天發布新聞稿表示，昨天會議的2場國際級專題演講備受注目，由O-RAN聯盟主席亞力克斯（Alex Jinsung Choi）、O-RAN開源軟體社群聯合主席珍娜（Rittwik Jana），分別介紹O-RAN聯盟及開源軟體社群新進展和未來方向，與會者接軌國際，取得第一手產業新知。

會議邀請國內外電信相關廠商，如Keysight、VIAVI、中華電信、和碩聯合科技、仁寶、雲達、亞旭、明泰、緯穎、耀睿科技等代表分享經驗及案例，國內外專家在綜合座談中，對於台灣廠商參與開源計畫或發展提供多項建議。

工研院、台科大、陽明交大、EURECOM也於活動展示B5G/6G規劃與研發成果。共同主辦單位法國通信系統工程師學校與研究中心教授納維（Navid Nikaein）及新加坡科技設計大學教授東尼（Tony Quek）都表示，肯定台灣在Open RAN上的成果，很開心能到台灣交換意見，分享未來通信研究。（編輯：管中維）1120214