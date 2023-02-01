中華電信5G網速評測蟬聯第一 遠傳緊追在後

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（中央社記者江明晏台北1日電）中華電信宣布，在SPEEDTEST於2023年2月最新公布台灣行動量測報告中，蟬聯2021年至2022年「台灣5G網速第1」，遠傳則在「5G網速」、「整體行動網速」緊追中華電信之後，獲得第2。

中華電信今天宣布，繼2022年12月獲得OPENSIGNAL台灣5G網速體驗第1名後，在SPEEDTEST於2023年2月最新公布的「台灣行動量測報告」，也一舉獨得2018至2022「連續5年最佳行動涵蓋」和「連續5年最佳行動網路」冠軍，並蟬聯2021年至2022年「台灣5G網速第1名」。

SPEEDTEST報告指出，中華電信5G下載速率超越全台各業者平均1.4倍。中華電信董事長謝繼茂表示，公司內有電信研究院超過1100位碩博士投入電信服務最新技術研發，全台超過1500位工程人員提供全年無休電信服務，以建設5G C-RAN機房、設備集中維運及大數據精準建設分析的工法，是獲得國際機構SPEEDTEST與OPENSIGNAL認證肯定的主要原因。

報告也指出，遠傳在「5G網速」、「整體行動網速」均緊追中華電信之後，且5G下載網速、上傳網速均為唯二高於台灣整體中位數的電信業者。

此外，根據OPENSIGNAL分別於去年9月、12月公布的最新「5G全球行動網路體驗報告」、「台灣行動網路體驗報告」，遠傳的「5G可用率」，代表5G用戶連接到5G服務的時間百分比，為全球第2、全台第1。（編輯：張均懋）1120201