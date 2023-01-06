大專青年預聘計畫啟動 訓練2000人就業

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勞動部6日舉行記者會，宣布啟動「大專青年預聘計畫」，補助5+2、5G、AI等重點產業規模50人以上企業，每人最高新台幣7.2萬元訓練費，大專青年留任可獲1萬元獎勵金，預計訓練2000名就業，最快7月暑期上路。中央社記者楊淑閔攝 112年1月6日

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（中央社記者楊淑閔台北6日電）勞動部今天宣布啟動「大專青年預聘計畫」，補助5+2、5G、AI等重點產業規模50人以上企業每人最高新台幣7.2萬元訓練費，大專青年留任可獲1萬元獎勵金，預計訓練2000名就業。

勞動部舉行「大專青年預聘計畫」啟動記者會，宣布因應產業快速發展，重點產業需要中階技術跨域人才，在「投資青年就業方案」基礎上推出此計畫，強化學校到職場的轉銜，提升青年跨域就業技能，預計112年投入1.7億元、訓練2000名青年就業，最快7月暑期上路。

勞動部表示，「大專青年預聘計畫」鼓勵學校與企業對接重點產業所需，提供青年跨域學習課程與實習機會，並解決青年就業與重點產業人才缺口。

適用對象為畢業前一年的大四生，可參與勞動部的「補助大專院校辦理就業學程計畫」（由學校即日起到3月中旬前向勞動部勞動力發展署各分署提出申請），或是教育部核定大專院校外實習相關計畫（由企業在開訓前2個月向各前述各分署提出申請）。

參與的企業員工人數須50人以上，產業別為5+2、5G、AI等重點產業。

補助措施部分，將補助學校執行就業學程開班費最高80萬元，媒合留職每人再給2000元。補助企業每人訓練費最高7.2萬元。受訓青年留任滿30天可獲1萬元獎勵金。

青年學生獲得受訓內容包含安排職場導師、訓練達360小時、最長訓練1年，並提供中階技術職缺等。

與會的中華醫事科技大學二技一年級學生黃婉婷說，她會申請參與，以取得中階技術的工作機會。矽格股份有限公司人事行政處資深處長林汶說，薪資會高於基本工資。

勞動部指出，全台每年有22萬大學畢業生分散在27個學門，其中超過半數畢業後開始求職，尋職期平均達2個月，分析主因包含「經歷不足」占25.38%，「不清楚適合的工作技能」占25.16%，「技能不足」占15.82%，以及「其他」占33.64%。（編輯：管中維）1120106