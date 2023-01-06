美元升值助力 網通廠智邦、中磊去年營收創新高

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（中央社記者潘智義台北6日電）2022年美元大幅升值，美元兌新台幣更一度升破32元，帶動外銷廠商營收大增，網通廠智邦科技、中磊電子今天公布2022年營收皆創歷史新高。

電信寬頻廠中磊統計，2022年全年合併營收645.5億元，年成長率47%；智邦科技自結2022年累計合併營收為772.05億元，年增29.54%。

中磊電子今天公布12月營收67.4億元，年增34%，較11月營收成長20%，單月營收創新高。

中磊統計，去年第4季營收183.9億元，創單季營收新高，年增39%、季增1%。累計2022年全年營收達645.5億元，也創新高，年成長率達47%。

中磊發布新聞稿指出，受惠世界各國積極投入數位基礎建設，5G通訊、遠端監控、雲端運算等前瞻技術蓬勃發展，網通設備升級需求大量湧現。

中磊強調，掌握新世代通訊核心技術，包括超高速光纖接取設備、DOCSIS 3.x纜線數據產品、WiFi 6、WiFi 6E無線設備、5G固網無線接取設備、5G小型基地台及影音串流設備等產品，回應市場暢旺需求。

中磊表示，深耕電信寬頻領域，除原有北美、歐洲及亞太地區等主力市場外，近年在東南亞、印度、拉丁美洲等新興市場拓展有成，電信設備市占率持續提升。

網通廠智邦科技今天公布自結去年12月合併營收87.7億元，創新高，年增約30.53%。去年合併營收772.05億元，也創新高，年增29.54%。

智邦表示，客戶考量1月長假因素，要求提前在去年12月出貨，帶動營收成長，加上去年下半年料況紓解，產品組合跟著調整，使營收增加。

智邦說明，因以美元計價，2022年美元大幅升值，收到美元後換回新台幣金額增加，也是帶動全年營收創高的重要因素。（編輯：張均懋）1120106